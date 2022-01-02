Чи передається генетично любов до кави та шоколаду?

Якщо ви не можете жити без чорної кави, то з високим ступенем ймовірності налягаєте і на темний гіркий шоколад. Цілком можливо, що ви є власником специфічного набору генів, який не тільки відповідає за любов до цих продуктів, а й зміцнює здоров’я. Дослідження показують, що помірна кількість чорної кави (не більше 3-5 чашок на день) знижує ризик деяких недуг, включаючи хворобу Паркінсона, серцево-судинні захворювання, діабет другого типу та кілька різновидів раку.





Правда, для досягнення цього ефекту не можна додавати до кави молоко, цукор та інші ароматизатори, що сприяють ожирінню. В одному напої може і не бути калорій, а в іншому їх можуть бути сотні, тому користь для здоров’я виявиться зовсім іншою. Раніше та сама група дослідників встановила, що певні генетичні варіанти формують схильність людей випивати багато чашок кави на день.

Люди з цими генами швидше засвоюють кофеїн, тому стимулюючий ефект від цього компонента у них зникає швидше і їм потрібно більше кави. А це може пояснити чому деякі люди п’ють так багато цього напою. У новому дослідженні було проаналізовано типи любителів кави. Виявлено генетичний варіант, який визначає людей, що налягають на звичайну каву, та каву з цукром та молоком, а також на простий чай та підсолоджений. У першому випадку люди також обирали і темний гіркий шоколад, а у другому були схильні до молочного шоколаду.