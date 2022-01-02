Рианна похвасталась пышными формами в кружевном белье оттенка смородины

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Очень успешный бренд нижнего белья Рианны — Savage X Fenty поздравляет всех подписчиков и клиентов с Новым годом. К приятным пожеланиям, как и положено, прилагается открытка, которую хозяйка марки подготовила лично.
В качестве новогоднего поздравления Рианна позирует в голом пространстве в не менее «голом» образе: любимом кружевном комплекте белья с дополнительным аксессуаром — трусами-шортиками поверх танга.
Оттенок для торжества Рианна выбрала максимально нетривиальный — ягодный, насыщенной вишни или смородины. В одном кадре мелькнул шелковый халат с лого-принтом. Смотрится невероятно эффектно!
Elle