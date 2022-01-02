Чим корисне для організму поєднання меду і кориці





Щодня їжте на сніданок хліб, намазаний замість джему пастою з меду і пудрою кориці. Це знижує рівень холестерину в артеріях і рятує людину від інфаркту. Навіть ті, у яких вже був інфаркт, можуть зменшити ризик повторного інфаркту. Регулярне вживання меду з корицею покращує дихання і зміцнює м’яз серця. У деяких будинках престарілих Америки і Канади, регулярний прийом суміші меду і кориці пацієнтами, помітно поліпшив їх стани, які зазнали вікових змін вен і артерій.

Слабкість

Недавні дослідження показали, що вміст цукру в меді швидше корисний, ніж шкідливий для підтримки сил. У літніх людей, що приймають мед і корицю в рівних пропорціях, поліпшується концентрація уваги і рухливість. Доктор Мілтон, який проводив дослідження, говорить, що щоденний прийом пів столової ложки меду з додаванням кориці в склянку води, зранку натщесерце і після полудня, приблизно о 15:00, коли життєві функції організму починають знижуватися, підвищує життєві функції протягом декількох днів.

Артрит

Люди, які страждають на артрит можуть щодня, вранці і ввечері, приймати 1 чашку теплої води з 2 ложками меду і 1 маленької ч.л. кориці. Регулярний прийом виліковує навіть хронічний артрит. У недавніх дослідженнях керованих Копенгагенським Університетом, встановлено, що коли лікарі призначали своїм пацієнтам суміш 1 ст.л. меду і 1/2 ч.л. кориці перед сніданком, через тиждень у 73 пацієнтів з 200 повністю пройшов біль, а протягом місяця більшість пацієнтів, які не могли ходити або пересуватися через артрит, змогли ходити, не відчуваючи болю.

Холестерин

2 стол. ложки меду і 3 ч.л. кориці, змішані з 2 склянками теплої води, зменшують рівень холестерину в крові на 10% протягом 2-х годин. Як страждають на артрит, прийом суміші 3 рази на день призводить в норму холестерин навіть у хронічних хворих. Люди, щодня приймають з їжею мед в чистому вигляді, також менше скаржаться на холестерин.

Імунітет

Щоденний прийом меду і кориці зміцнює захисні функції організму і захищає від бактерій і вірусів. Учені виявили, що мед містить безліч різних вітамінів і залізо. Постійний прийом меду посилює здатність білих кров’яних кульок битися з бактеріальними і вірусними захворюваннями.

Випадіння волосся



При випаданні волосся або облисінні можна змащувати коріння волосся пастою із суміші розігрітою оливкової олії, 1 ст. ложки меду, 1 ч.ложки кориці перед миттям голови на 15 хв. Потім промити волосся теплою водою. Навіть 5 хв. досить, щоб був помітний ефект.

Шкірні інфекції



Суміш меду і кориці (в рівних кількостях), нанесена на уражені частини шкіри виліковує екзему, грибок і всі інші види шкірних інфекцій.

Застуда



Ті, хто страждають від застуди повинні приймати 1 ст.л. теплого меду з 1/4 ч.л. кориці 3 рази в день. Виліковує майже будь-який хронічний кашель, простуду і звільняє носові проходи.