Tesla відкликає 500 тисяч електромобілів: у чому причина

Компанія Tesla оголосила про добровільне відкликання майже півмільйона автомобілів для усунення можливих проблем в системі фіксації багажника.

Источник: avtodream.org

Відкликання поширюється на всі моделі Model 3, випущені в період з 2017 по 2020 рік, а також на деякі моделі Model S.

«Tesla відкликає понад 475 тисяч своїх електромобілів Model 3 і Model S для вирішення проблем з камерою заднього виду і багажником, які збільшують ризик зіткнень», — повідомив регулятор безпеки дорожнього руху США.





Зокрема, в компанії уточнили, що в більш ніж 355 тисячах електромобілів Model 3 можуть бути пошкоджені дроти камери заднього виду при відкритті і закритті багажника.

Відзначається, що на 119 тисячах автомобілів Model S, випущених з 2014 року, буде замінений замок капота.

Це пов’язано з дефектом, через який кришка може раптово відкритися.

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Заміни будуть проводитися безкоштовно, запевняють в компанії Tesla.