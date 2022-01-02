Погода в Украине — прогноз погоды до 14 января

Погода на Новый год была не совсем такой, которую хотели большинство украинцев. Во многих городах она скорее напоминала позднюю сырую осень. Однако уже в ближайшее время в Украину вернется похолодание с морозами и снегом.

Об этом свидетельствуют данные портала Gismeteo.

В подавляющем большинстве регионов Украины ближайшие дни будут относительно теплыми. Днем будет преобладать плюсовая температура и лишь ночью кое-где ожидаются заморозки. Причем в некоторых городах разница может быть весьма существенная. К примеру в Харькове 2 января днем воздух будет прогреваться до +1 градуса, а ночью она упадет до более десяти градусов мороза. Такие температурные качели продляться почти до середины месяца. Но на Старый новый год в Украину вернутся зимние морозы со снегом. В большинстве регионов страны температура и днем, и ночью будет находиться в минусовых значениях.

Наиболее вероятная погодная картина на следующие две недели

Погода в Мариуполе:

Погода в Луцке

Погода в Киеве:





Погода в Днепре:





Погода в Черкассах:

Погода в Одессе:





Погода в Харькове:









Погода в Виннице:





Погода в Запорожье:

Погода во Львове:

Ранее мы также сообщали о том, какая будет погода в начале 2022 года.