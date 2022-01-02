Погода в Украине — прогноз погоды до 14 января

Погода на Новый год была не совсем такой, которую хотели большинство украинцев. Во многих городах она скорее напоминала позднюю сырую осень. Однако уже в ближайшее время в Украину вернется похолодание с морозами и снегом.
Об этом свидетельствуют данные портала Gismeteo.
В подавляющем большинстве регионов Украины ближайшие дни будут относительно теплыми. Днем будет преобладать плюсовая температура и лишь ночью кое-где ожидаются заморозки. Причем в некоторых городах разница может быть весьма существенная. К примеру в Харькове 2 января днем воздух будет прогреваться до +1 градуса, а ночью она упадет до более десяти градусов мороза. Такие температурные качели продляться почти до середины месяца. Но на Старый новый год в Украину вернутся зимние морозы со снегом. В большинстве регионов страны температура и днем, и ночью будет находиться в минусовых значениях.
Наиболее вероятная погодная картина на следующие две недели
Погода в Мариуполе:
Погода в Луцке
Погода в Киеве:
Погода в Днепре:
Погода в Черкассах:
Погода в Одессе:
Погода в Харькове:
Погода в Виннице:
Погода в Запорожье:
Погода во Львове:
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