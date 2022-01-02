Фотомодель Кристи Бринкли показала, как праздновала день рождения дочери

Икона модели помогла своей старшей дочери отпраздновать свое следующее путешествие вокруг солнца. Результаты подготовки мероприятия Кристи Бринкли опубликовала на фото в день рождения в социальной сети Instagram.

С днём рождения, Алекса Рэй Джоэл! Певица и автор песен отметила свое 36-летие в среду 29 декабря вместе со своей мамой, 67-летней Кристи Бринкли, и младшими сводными братьями и сестрами Джеком Пэрис Бринкли Кук, 26 лет, и 23-летней Сейлор-Ли Бринкли Кук. Икона моды позировала вместе с тремя своими детьми, собравшихся перед предстоящим действием, что определенно было щедрым и вкусным ужином! К сожалению, отец Алексы и бывший муж Кристи Билли Джоэл, похоже, не смог присоединиться к семейному торжеству!





Благодарность дочери Кристи Бринкли за поддержку со стороны семьи

Алекса опубликовала серию фотографий со своего особенного дня, поблагодарив свою семью за празднование с ней. Она выглядела потрясающе в черном топе с глубоким декольте. На ее брате был такой же черный свитер. Кристи выглядела великолепно в черном платье и стояла рядом с Сэйлор, которая выглядела так же, как ее мама. Сейлор надела по этому случаю серый наряд.

«Благодарю вас искренне. Просто люби, навсегда и всегда. Это начало и конец всего, это чистейшая константа, это единственное, что выдерживает непоколебимое испытание временем. Это все, что у меня есть!» — написала Алекса в подписи.

Алекса также прокомментировала, что они скучали по ее отцу на вечеринке!

Кристи также поделилась несколькими фотографиями с празднования дочери в своих Instagram Stories. Она опубликовала фотографию жениха Алексы Райана Глисона, обнимающего ее. Она также поделилась, что Райан испек для своей будущей жены торт с оливковым маслом. Кристи даже разместила пост в ознаменование особого дня Алексы.

«С Днем Рождения мою драгоценную Алексу Луч из Лунного света! Это моя милая колибри, которая поет песню своего отца (и играет Хаммонд). Она добрая, сострадательная и забавная, так же, как и музыкально одаренная!» — написала Кристи в подписи.

Алекса — единственный ребенок Кристи с певцом, исполнителем хита «Piano Man». Отец Джека и Сэйлор — архитектор Питер Кук, за которым Кристи была замужем с 1996 по 2008 год. Все трое братьев и сестер явно очень близки, и они определенно близки со своей мамой!

Starslife