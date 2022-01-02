После испытаний аккумуляторной батареи возле штаб-квартиры Canoo сгорел электромобиль

В августе этого года произошло возгорание автомобиля на парковке у офиса стартапа по производству электрических транспортных средств Canoo в Торрансе (штат Калифорния, США).

Источник: avtodream.org

Согласно отчёту об инциденте, недавно полученному The Verge, пожарные без проблем потушили пожар и никто не пострадал.

По словам вице-президента Canoo по коммуникациям Агнес Гомес-Коидзуми (Agnes Gomes-Koizumi), пожар произошёл после тестирования литийионной батареи.

«Небольшой пожар произошёл через несколько часов после преднамеренного разрушающего испытания аккумуляторного модуля», — сообщила Гомес ресурсу The Verge по электронной почте, отметив, что модуль успешно прошёл испытание и не загорелся.

А возгорание вызвало то, что «кто-то по ошибке поместил модуль в герметичный контейнер». «Короб, в который был помещён модуль, оказался под давлением, что привело к инциденту», — пояснила Гомес.

Она рассказала, что испытания батареи выполнялись в транспортном средстве стороннего автопроизводителя, а не прототипе электромобиля Canoo. Согласно отчёту, это был автомобиль компании Ford.

Также неизвестно, чей аккумулятор проходил тестирование.