В ОАЭ непривитым от коронавируса запретят выезд из страны

Власти Объединенных Арабских Эмиратов вводят запрет на выезд за границу для невакцинированных от коронавируса граждан.

Как передает Укринформ, об этом сообщает агентство Reuters.

Источник: www.ukrinform.ru

Ограничение вступит в силу 10 января.

Кроме того, полностью привитые от коронавируса граждане смогут уехать за границу только при условии прохождения бустерной вакцинации. Ограничения не распространяются на граждан, освобожденных от вакцинации по медицинским или гуманитарным причинам.

Фото: Getty Images