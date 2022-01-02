25-летний политзаключенный из Мьянмы стал мужчиной с самым красивым лицом на планете

В апреле Паинг Такхон был арестован за то, что открыто выступил против военного переворота. Его приговорили к трехлетнему заключению и каторжным работам.

Источник: focus.ua

25-летний актер, певец и модель Паинг Такхон из Мьянмы назван мужчиной с самым красивым лицом на планете по версии TC Candler, составляющему ежегодный рейтинг «100 самых красивых лиц». Он обошел 130 тысяч знаменитостей из 45 стран.

Однако порадоваться своему успеху в полной мере Паинг не сможет. Как сообщает ВВС, его сестра рассказала, что в апреле Такхон был арестован примерно 50 солдатами, которые прибыли на восьми военных грузовиках в 05:00 по местному времени. Его приговорили к трем годам тюремного заключения и каторжным работам за участие в массовых протестах против военного переворота, потрясшего Мьянму.

«Мы решительно осуждаем военный переворот. Мы требуем немедленного освобождения государственного советника До Аунг Сан Су Чжи, президента У Вин Мьинта, министров гражданского правительства и избранных членов правительства. Мы требуем уважать результаты выборов 2020 года и как можно скорее сформировать новое гражданское правительство при поддержке НЛД», – писал Такхон в соцсетях. Открытая и честная позиция знаменитости и стала поводом для его задержания.

Паинг Такхон

Военные Мьянмы захватили власть в феврале после всеобщих выборов, на которых партия НЛД Аунг Сан Су Чжи одержала уверенную победу. Заявив о фальсификации выборов, военные объявили чрезвычайное положение на год. Столкнувшись с массовыми протестами, военные развернули кровавые репрессии, в результате чего тысячи людей погибли и тысячи были заключены в тюрьмы.

После ареста Такхона личный аккаунт актера в Instagram, где у него было боле миллиона подписчиков, и страницу в Facebook заблокировали. Также у него забрали его мобильные телефоны, лишив его возможности общаться с поклонниками. В сою очередь его фанаты организовали движение «Фри Паинг Такхон, политический заключенный Мьянмы», требуя освободить его, и даже возобновили его аккаунт в Instagram, публикуя снимки знаменитости.

Близкий друг Паинга рассказал, что тот страдал от депрессии и физического истощения после ареста, а от слабости не мог даже стоять, однако он не жалеет о своем участии в маршах и демонстрациях против переворота.

Что касается рейтинга «100 самых красивых лиц», то он публикуется TC Candler и The Independent Critics с 1990 года. За последние годы рейтинг собрал более 12 миллиардов просмотров в социальных сетях и сотни миллионов просмотров на YouTube. Он считается самым престижным и признанным во всем мире списком в своем роде. В отличие от большинства других ежегодных рейтингов красоты, «100 самых красивых лиц» не является конкурсом популярности и определенно не зависит от страны.

Рейтинг самых красивых людей года

«Список вводит новые лица в страны, которых они обычно не достигли бы. Независимые критики ищут повсюду, прислушиваясь к миллионам предложений, внесенных общественностью за последние пару десятилетий, а затем составляют список, представляющий современный идеал мировой красоты. Эстетическое совершенство – лишь один из критериев. Изящество, элегантность, оригинальность, смелость, страсть, класс, уравновешенность, радость, обещание, надежда… Все они воплощены в прекрасном лице», – говорится на канале, опубликовавшем рейтинг.

Такхон начал свою карьеру в модной индустрии в 2014 году, став одним из самых заметных и трудолюбивых манекенщиков. Парень снимался для журналов, демонстрировал одежду на подиумах, участвовал в записи музыкальных клипов. В 2017 году он дебютировал в кино и сейчас успешно снимается в фильмах и сериалах в родной Мьянме, где у него сотни тысяч поклонников.

В начале 2021 года Паинга назвали «самым горячим монахом» кинематографа

В 2018 году он появился на BuzzFeed «23 потрясающих южноазиатских мужчин», а в 2019 году был включен в The Myanmar Times «10 лучших актеров». Паинг Такхон также популярен в Таиланде. 3 августа 2019 года он провел грандиозную встречу с поклонниками в Бангкоке, где собралась огромная толпа. Актер является послом Экономического сообщества АСЕАН. 21 сентября 2019 года он был назначен послом Мьянмы по туризму в Таиланде Ассоциацией туристического маркетинга Мьянмы.

Отметим, что на втором месте в сотне обладателей самого красивого лица 2021 года оказался голливудский актер Крис Хемсворт.