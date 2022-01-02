У рыбы-лучника обнаружили умение считать — ученые сделали открытие

Итальянские ученые доказали, что рыбы-лучники (брызгуны) способны считать. Это было установлено в ходе специального эксперимента.

Исследование опубликовано на сайте bioRxiv.

Так, эксперимент провели ученые из университета Тренто в Италии. Поскольку рыба-лучник охотится струей воды, сбивая этим потенциальную добычу – насекомых, ее в исследовании провоцировали делать это. Рыбы были помещены в резервуар с водой, также разместили несколько дисков с разным количеством точек.

Исследователям удалось научить рыбу выпускать струю воды на диски с определенным количеством точек, а когда диски показывали с разными точками, то рыба их игнорировала. Таким образом она научилась распознавать конкретное количество точек. Примечательно, что когда ученые попытались изменить количество точек, из которых должны были выбирать рыбки, так они еще нацеливались на «правильный» диск.

Впоследствии был поставлен эксперимент с точками разного размера и с областью, покрытой дисками, так рыба снова целилась только в диск, который была научена распознавать.

Далее исследователи изменили ситуацию, показав диски, где не было того количества точек, которое рыба научилась распознавать. И обнаружили, что она выбирала меньшее их количество, если количество точек, которое научилась распознавать, было ниже альтернативного.

Так что вполне возможно, по мнению ученых, что рыбы могли сосчитать точки, чтобы знать, куда нужно целиться.

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