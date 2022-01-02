Алена Шоптенко из «Танці з зірками» поставила Евгения Кошевого в неловкое положение

Еще в 2020 году, в шоу «Хто зверху?» на «Новом канале» сразились между собой мужчины (Сергей Притула, Дмитрий Комаров, Евгений Кошевой и Влад Яма) и женщины (Леся Никитюк, Алена Шоптенко, Александра Кучеренко и Настя Каменских).

Многие пропустили этот выпуск, в котором все же есть несколько интересных фактов о любимых звездах шоу-бизнеса в Украине. К примеру, в шестом раунде выпуска, под названием «Правда или ложь», Настя Каменских пыталась соврать Комарову, что во время ее гастролей, по городам ездит грузовик со спортивными тренажерами, чтобы она постоянно могла поддерживать себя в форме.