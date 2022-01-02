Алена Шоптенко из «Танці з зірками» поставила Евгения Кошевого в неловкое положение

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Еще в 2020 году, в шоу «Хто зверху?» на «Новом канале» сразились между собой мужчины (Сергей Притула, Дмитрий Комаров, Евгений Кошевой и Влад Яма) и женщины (Леся Никитюк, Алена Шоптенко, Александра Кучеренко и Настя Каменских).

Многие пропустили этот выпуск, в котором все же есть несколько интересных фактов о любимых звездах шоу-бизнеса в Украине. К примеру, в шестом раунде выпуска, под названием «Правда или ложь», Настя Каменских пыталась соврать Комарову, что во время ее гастролей, по городам ездит грузовик со спортивными тренажерами, чтобы она постоянно могла поддерживать себя в форме.

Дмитрий Дикусар и Алена Шоптенко

Дмитрий Дикусар и Алена Шоптенко

А в последней паре Алена Шоптенко задала довольно интересный вопрос Евгению Кошевому.

— Как ты думаешь, являюсь ли я заслуженной артисткой Грузии?

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«Ни фига себе постановка вопроса. Я думаю, что это правда», — заявил юморист из «Квартала 95» после небольших раздумий.

Однако, как оказалось, это все же неправда. Хотя опыт работы в Грузии Алена Шоптенко все же имеет.

Алена Шоптенко, instagram.com/alenashoptenko

Алена Шоптенко, instagram.com/alenashoptenko

«Но если честно, на самом деле, я работала в Грузии три года. Я там работала на «Танці з зірками» тоже. Нас тогда знали в лицо, наши имена. Но звания я не получала», — призналась танцовщица.

Напомним, Дмитрий Дикусар признался, развенчался ли с Еленой Шоптенко и в каких отношениях с Ириной Билык: «Нет желания»

Как сообщал «Знай.uа», главный хореограф «Танці з зірками» Шоптенко сделала громкое заявление перед финалом: «Отправлюсь на…»

Знай.uа писал, Евгений Кошевой из «Квартал 95» в костюме праздничной ёлки начал отсчёт до Нового года: «Уже готов!»

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