Власти Косово признали персоной нон грата российского дипломата: в посольстве РФ отреагировали

Российского сотрудника миссии ООН по делам временной администрации Косово в этой частично признанной республике признали персоной нон грата. Решение было принято из-за его «вредоносной деятельности».

Источник: www.obozrevatel.com

Об этом в Facebook 31 декабря сообщила министр иностранных дел Косово Доника Гервала. Она уточнила, что с соответствующим требованием выступил премьер-министр Альбин Курти.

«… в связи с его вредоносной деятельностью, которая нарушает национальную безопасность республики Косово. Институты сохраняют решимость в борьбе против злокачественного влияния России и ее представителей в регионе», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что Косово продолжит сотрудничество с американскими и европейскими партнерами на предотвращение любых попыток России дестабилизировать ситуацию.

Кроме того, появилась реакция российского посольства в Белграде, передает «Интерфакс». Там заявили о «провокации против России и ООН».

В ведомстве также пригрозили «жестким и недвусмысленным ответом».