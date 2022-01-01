Самые далёкие острова мира, куда почти невозможно добраться (ФОТО)

Несмотря на то, что почти из любого крупного города мира можно улететь на самолете на все 4 стороны, в мире существуют области, до которых очень сложно добраться. Самолеты сюда не летают, а корабли можно ждать месяцами.

1.

Тромелин (Франция)



Крошечный французский остров лежит в 450 километрах от Мадагаскара. Над уровнем моря он возвышается всего на каких-то 7 метров — океанологи утверждают, что еще пара десятилетий, и остров полностью уйдет под воду.

2.

Питкэрн (Великобритания)



Все полсотни островитян являются потомками бунтовщиков с торгового судна, прибывших сюда в 1790 году. Компанию им составляли веселые таитянцы, невесть каким течением принесенные на такой отдаленный клочок земли.

3.

Кокосовые острова (Австралия)



Тысяча километров от Явы и две тысячи от берегов Австралии. Кокосовые острова представляют собой набор из 27 коралловых атоллов, на которых вольготно разместились целых шесть сотен человек. Чарльз Дарвин отметил эти атоллы, принесшие ему множество подтверждений теории эволюции.

4.

Остров Святого Георга (Соединенные Штаты Америки)



Здесь влачит гордое существование одна из самых больших общин Алеутов. Впрочем, индейцев сложно назвать истинными хозяевами этой земли: орды тюленей и пара миллионов морских птиц подходят под это обозначение в гораздо большей степени.

5.

Медвежий остров (Норвегия)



Самый южный остров архипелага Свальбард выглядит настоящим оплотом исконной мрачной красоты норвежских земель. Здесь почти никого нет: на 178 квадратных километров приходится около 20 сменяющихся служителей местной метеостанции.

6.

Флореана (Эквадор)



Флореана является частью большого массива Галапагосских островов. Этот маленький участок суши находится в ста километрах от Эквадора. Население Флореана всего сто человек, тут есть один телефон и один отель, который видит одного постояльца раз в год.

7.

Маккуори (Австралия)



Если вы любите пингвинов, то Маккуори — остров вашей мечты. Правда, есть одна небольшая сложность — островок расположен в целой тысяче километров от Новой Зеландии. Маккуори находится под контролем правительства Тасмании и остается домом для полусотни человек.

Источник: https://dnpmag.com/