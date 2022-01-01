Самые далёкие острова мира, куда почти невозможно добраться (ФОТО)

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Несмотря на то, что почти из любого крупного города мира можно улететь на самолете на все 4 стороны, в мире существуют области, до которых очень сложно добраться. Самолеты сюда не летают, а корабли можно ждать месяцами.

Самые далёкие острова мира, куда почти невозможно добраться

1.

Тромелин (Франция)
Самые далёкие острова мира, куда почти невозможно добраться
Крошечный французский остров лежит в 450 километрах от Мадагаскара. Над уровнем моря он возвышается всего на каких-то 7 метров — океанологи утверждают, что еще пара десятилетий, и остров полностью уйдет под воду.

2.

Питкэрн (Великобритания)
Самые далёкие острова мира, куда почти невозможно добраться
Все полсотни островитян являются потомками бунтовщиков с торгового судна, прибывших сюда в 1790 году. Компанию им составляли веселые таитянцы, невесть каким течением принесенные на такой отдаленный клочок земли.

3.

Кокосовые острова (Австралия)
Самые далёкие острова мира, куда почти невозможно добраться
Тысяча километров от Явы и две тысячи от берегов Австралии. Кокосовые острова представляют собой набор из 27 коралловых атоллов, на которых вольготно разместились целых шесть сотен человек. Чарльз Дарвин отметил эти атоллы, принесшие ему множество подтверждений теории эволюции.

4.

Остров Святого Георга (Соединенные Штаты Америки)
Самые далёкие острова мира, куда почти невозможно добраться
Здесь влачит гордое существование одна из самых больших общин Алеутов. Впрочем, индейцев сложно назвать истинными хозяевами этой земли: орды тюленей и пара миллионов морских птиц подходят под это обозначение в гораздо большей степени.

5.

Медвежий остров (Норвегия)
Самые далёкие острова мира, куда почти невозможно добраться
Самый южный остров архипелага Свальбард выглядит настоящим оплотом исконной мрачной красоты норвежских земель. Здесь почти никого нет: на 178 квадратных километров приходится около 20 сменяющихся служителей местной метеостанции.

6.

Флореана (Эквадор)
Самые далёкие острова мира, куда почти невозможно добраться
Флореана является частью большого массива Галапагосских островов. Этот маленький участок суши находится в ста километрах от Эквадора. Население Флореана всего сто человек, тут есть один телефон и один отель, который видит одного постояльца раз в год.

7.

Маккуори (Австралия)
Самые далёкие острова мира, куда почти невозможно добраться
Если вы любите пингвинов, то Маккуори — остров вашей мечты. Правда, есть одна небольшая сложность — островок расположен в целой тысяче километров от Новой Зеландии. Маккуори находится под контролем правительства Тасмании и остается домом для полусотни человек.

Источник: https://dnpmag.com/