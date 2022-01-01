Кто самый удачливый знак Зодиака в 2022 году — гороскоп

Астрологи определили, что 2022 год, символом которого является Черный Водяной Тигр, самыми везучими будут те, кто родился под знаком Льва.

Об этом сообщает НВ.

Вокруг Львов будет царить атмосфера уверенности, инициативности и внутреннего подъема. Они с легкостью будут справляться с проблемами, которые будут возникать на их пути в течение года. Опыт, полученный в процессе их решения, принесет в будущем пользу и вам, и вашим близким.

Львы получат награду за реализацию своего потенциала, за уверенность в себе и смелость.

Читайте также: В 2022-м Украина зависнет над пропастью, а к Зеленскому придут «32 богатыря» — астролог Влад Росс

В 2022 году Львам астрологи советуют избегать резкой критики своих родных и коллег по работе. Стоит усмирить свою гордыню — она лишь создаст препятствия при достижении поставленной цели. Год Тигра принесет Львам финансовую стабильность и уверенность в своем будущем.

Мужчины-Львы

Мужчины в течение года будут охвачены энтузиазмом и полны сил и интереса при реализации своего дела. Это окажет им помощь в преодолении препятствий и неудач.

Не забывайте о своих близких, цените и любите их. Они будут создавать вам в 2022 году надежную поддержку и окружать заботой. Очень важно благодарить их за то, что они для вас сделали.

Женщины-Львицы

Их ждет львиная доля внимания от противоположного пола. Львицы будут настолько темпераментны, что не заметить их жизненную силу будет очень сложно. Также их ждет карьерный успех — они смогут найти работу получше либо добиться повышения зарплаты. Важно расставить свои денежные приоритеты и помогать тем, кто в этом нуждается.