Пандемия коронавируса может закончиться в 2022 году — в ВОЗ назвали условие победы над болезнью

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что 2022 год может стать последним годом пандемии коронавируса в мире.

Об этом сообщает BBC.

Вместе с тем Гебрейесус отметил, что странам мира для этого необходимо с несправедливостью и неравенством при распределении вакцин. По мнению главы ВОЗ, причиной возникновения штамма «Омикрон» является «узкий национализм и создание чрезмерных запасов вакцин некоторыми странами».

«Сегодня, когда мы вступаем в третий год этой пандемии, я уверен, что это будет год, в котором мы покончим с ней. Но это может быть только в том случае, если мы сделаем это все вместе. Если мы покончим с несправедливостью при распределении вакцин, то мы сможем положить конец пандемии в мире», — заявил Гебрейесус.

Ранее мы сообщали, что Черногория установила новые жесткие требования для пересечения страны, а в Греции ввели ограничения из-за всплеска заражения COVID-19.

Мы также напомним, что большинство стран Европейского Союза страдают от нового штамма коронавируса «Омикрон».

Кроме того «Апостроф» сообщал, что в Киеве зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».