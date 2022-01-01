12 важных блюд на Рождественский сочельник — что обязательно должно быть на столе возле кутьи и узвара
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Вот и состоялось очередное новогоднее празднование — на дворе наступил 2022 год — год Водяного Тигра.
Но веселье на этом не заканчивается, ведь впереди Рождество, поэтому нужно ознакомиться со списком блюд, которые должны присутствовать на обязательном вечере накануне этого праздника — последнего вечера Рождественского поста. Ведь до появления первой звезды на небе, в этот день никто ничего не ест.