12 важных блюд на Рождественский сочельник — что обязательно должно быть на столе возле кутьи и узвара

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Вот и состоялось очередное новогоднее празднование — на дворе наступил 2022 год — год Водяного Тигра.

Но веселье на этом не заканчивается, ведь впереди Рождество, поэтому нужно ознакомиться со списком блюд, которые должны присутствовать на обязательном вечере накануне этого праздника — последнего вечера Рождественского поста. Ведь до появления первой звезды на небе, в этот день никто ничего не ест.

Новый 2022 год, фото Знай.ua

Новый 2022 год, фото Знай.ua

И лишь после появления зари приступают к трапезе из 12 классических блюд. Обязательно должны присутствовать кутья, узвар. В первом случае — с кутьи начинали богатый ужин и оставляли на ночь на столе, после Сочельника. Это делалось, чтобы души умерших предков попробовали угощение. А вот узвар тоже является частью традиции, будучи хозяином рождественского ужина. Компот из сухофруктов раньше был одним из самых распространенных напитков.

Еще можно взять винегрет, традиционно из вареных картофеля, свеклы, мокрови, фасоли, из мариновых или соленых огурцов и сырых петрушки и лука. Еще нужно присмотреться к вареникам с картошкой. На столе может оказаться овощное рагу, капустняк, голубцы, жареная рыба, а также ассорти из солений, салат из краснокочанной капусты и ячменя, болгарское лечо, если оно готовилось летом из запеченых перца, помидоров, и, напоследок — яблоки, запеченные с медом и орехами.

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Рождество, фото: Unian

Рождество, фото: Unian

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