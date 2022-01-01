Голубь подошел к кошке и поклонился ей, как своей королеве

Необычное поведение животных попало на видео

Когда животные разных видов с детства живут вместе, между ними завязываются по-настоящему уникальные отношения. Пока один артистичный щенок только учится дружить с котом, домашний голубь уже нашел подход к своей королеве кошке.

В сети стало вирусным видео, на котором кошка с гордым видом лежит на диване, а голубь почтительно ей кланяется. Птица делает 6 поклонов, когда пушистая владыка наконец обращает внимание на своего верноподданного.

Хозяйка животных рассказала, что голубя зовут Топи, а кошку — Хуба.

«Топи наверное думает, что он кот, или что Хуба — большая голубка. Топи моложе Хубы и родился в нашем доме, поэтому они выросли вместе», — рассказала она Viral Hog.

Пользователи сети остались в восторге от увиденного и засыпали смешное видео с животными шутливыми комментариями: «Голубь: «Спасибо, спасибо, что не съели меня!» Кошка: «Подожди-ка». «Этот голубь преклонил колено перед своей Королевой».

Некоторые отметили, самцы голубей в период размножения кланяются самкам, громко хлопают крыльями и всячески привлекают к себе внимание. «Он пытается ухаживать за кошкой», — пишут знатоки поведения животных. — «Они все делают это, это своего рода брачный ритуал».