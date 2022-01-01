Во Франции сделали бесплатными контрацептивы для женщин в возрасте до 25 лет

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил об этом решении властей в сентябре 2021 года, отметив, что контрацептивы потеряли популярность у молодых женщин в основном из-за их стоимости.

Источник: gordonua.com

«Женщины в возрасте от 18 до 25 лет очень уязвимы, потому что они теряют много прав по сравнению с тем, когда они были несовершеннолетними, и находятся в очень опасном экономическом положении», – заявила представитель французской феминистской ассоциации «En avant tous» Луиза Делавье.





По данным французского минздрава, каждая француженка в возрасте от 18 до 25 лет, а таких во Франции почти три млн, получит бесплатную (один раз в год) консультацию гинеколога, соответствующие биологические обследования, а также сами противозачаточные средства – таблетки, имплантаты, внутриматочные спирали и т.п.

Контекст:

Во Франции с 2013 года стали бесплатными для подростков внутриматочные и оральные контрацептивы, а также импланты, в результате чего число абортов среди подростков снизилось за шесть лет с 9,6 до шести случаев на тысячу человек, сообщала радиостанция RFI.

С 2020 года контрацепция стала бесплатной для несовершеннолетних любого возраста (в том числе младше 15 лет).