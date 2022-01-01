Новогоднюю елку в Ялте украсили … туалетной бумагой — фото

В оккупированной Ялте елку украсили туалетной бумагой, сообщают очевидцы. Речь идет о дереве, растущем в 10-м микрорайоне.

«Каждый год так. Я уж думала, в этом году не успеют. Припозднились», — пишут комментаторы.

И действительно, украшать эту елку туалетной бумагой якобы «традиция» местных жителей. Кто это делает — неизвестно, но в 2021 году у дерева был такой же наряд.

Кроме туалетной бумаги, никаких других украшений на елке нет.

«Данное мероприятие было впервые произведено в декабре 93-го в лице 4-х молодых людей в весьма нетрезвом состоянии. С той поры это стало традицией, которая не подлежит обжалованию и переходит из поколения в поколение», — сообщили в комментариях.