Сара Джессика Паркер переживает из-за секс-скандала с Крисом Нотом

Стало известно, как исполнительница роли Кэрри Брэдшоу актриса Сара Джессика Паркер переживает новости об обвинениях в адрес своего партнера Криса Нота в изнасилованиях. Близкий к звезде источник сообщил американскому изданию, что актриса и один из исполнительных продюсеров продолжения сериала “Секс в большом городе”, который получил название “И просто так”, “просто убита” происходящим. Больше всего Сару Джессику волнует репутация сериала и своей героини, которая для многих стала ролевой моделью.





Она в ярости из-за того, что их всех поставили в такое положение. Она чувствует, что будто подвела своих зрителей, когда не знала об инцидентах насильственного характера. Сейчас Сара признается, что была слепа и до сих пор не может пережить эти новости. И дело здесь не в деньгах, а в наследии. Кэрри всегда была на стороне женщин, а теперь выяснилось, что ей не удалось их спасти. Она (Сара Джессика Паркер) ужасно подавлена, — цитирует слова инсайдера US Weekly.

Ранее Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон выпустили совместное заявление о секс-скандале с участием Криса Нота, в котором актрисы поддержали женщин, вероятных жертв своего партнера по сериалу.

Тем временем, как утверждает адвокат Криса Нота, правоохранительные органы с ним до сих пор не связывались, но он готов к сотрудничеству, хотя и отрицает все обвинения. Актер признался, что имел связи с двумя из четырех обвинивших его в сексуальном насилии женщинами, но по обоюдному согласию. При этом из-за скандала Крис Нот уже лишился многомиллионного рекламного контракта, роли в сериале и потерял место в актерском агентстве, да и личная жизнь актера пошла под откос — Рождество он отметил один в Нью-Йорке, а его жена Тара Уилсон с двумя детьми уехала к родителям в Калифорнию.

Напомним, в середине декабря, сразу после того, как герой Криса Нота в продолжении сериала “Секс в большом городе” умер в первом же эпизоде, две женщины подали заявление в суд, в котором обвинили Криса Нота в сексуализированном насилии. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter с уточнением, что в их редакцию они обратились с разницей в несколько месяцев и что они не знакомы между собой. С одной инцидент произошел в 2004 году, с другой – в 2015-м. Днем позже еще одна женщина заявила о сексуальных домогательствах со стороны актера – ее он пытался изнасиловать в 2010 году. А еще через несколько дней кантри-певица Лиза Джентил и актриса, дублерша Кристин Дэвис также выступили с заявлением, утверждая, что актер принуждал и их к сексу.

Hellomagazine.com