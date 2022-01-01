витамин D и многие другие

Дата публикации: 1 января 2022 г.

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Популярный молочный продукт богат жирами и содержит разные виды витаминов, включая витамин D. Как рассказала нутрициолог Ольга Ковиненко, речь идет о кисломолочном продукте — сметане.

Специалист отметила, что сметана содержит витамины А, С, Е, К, D, витамины группы B, аминокислоты, цинк, калий, кальций. Причем кальций хорошо сочетается с витамином D, так как вместе они лучше усваиваются.

Сметана хорошо влияет на процесс пищеварения и микрофлору, улучшает состояние кожи, волос, ногтей. Однако при термической обработке она теряет свои полезные свойства.

«Дети, пожилые люди и люди с высокой физической активностью — вот кому особенно показан данный продукт, так как его состав богат белком и жирами», — подчеркнула Ковиненко.

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Нутрициолог предупредила, что этот продукт достаточно жирный (от 10 до 30 процентов), поэтому употреблять его необходимо с осторожностью.

Также сметана подходит не всем детям — ее нельзя давать малышам до полутора лет, так как их система желудочно-кишечного тракта не в состоянии переварить такой вид белка.

Можно не исключать, но стоит ограничить потребление продукта тем, кто сбрасывает вес: сметана все-таки очень калорийный продукт. Избегать ее должны и люди, у которых есть гастрит, нарушена работа желчного пузыря и печени.

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