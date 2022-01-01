В Одессе машину расписали новогодними поздравлениями — фото

На улицах Одессы заметили расписанный по случаю Нового года автомобиль.

Снимок опубликовал местный паблик «Одесса Инфо».

Так, на улицах города увидели необычный Volkswagen Jetta. Автомобиль был расписан новогодними поздравлениями — на всех частях кузова машины виднелись надписи «С Новым годом» или «С 2022 годом».

«Когда заморочился с новогодним тюнингом своей тачки», — говорится в подписи к опубликованному снимку.

Не исключено, что владельцу автомобиля могли специально расписать машину из-за мести.

В комментариях под публикацией пользователи предположили, что таким «тюнингом» мужчину наказали за неправильную парковку. Другие же комментаторы отметили, что надписи наносятся специальным баллончиком, которые потом легко стираются.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве «мусорными» гирляндами проучили водителя автомобиля.