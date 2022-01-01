Главное за 1 января: гибель воина в Новый год, арест TAYANNA, повышение пенсий и новая опасность на улицах Киева

Модель потратила 1,3 миллиона гривен на увеличение груди и чуть не погибла: «Набрала вес, не могла дышать и постоянно спала»

Модель, которая также работает, как звезда фильмов для взрослых , впервые перенесла операцию в 2014 году, чтобы изменить ее 34B размер груди на 34F, но вскоре почувствовала давление, чтобы «выглядеть определенным образом».

Кармен объяснила: «Я чувствовала сильное давление, чтобы я выглядела определенным образом во время исполнения сцен в индустрии для взрослых. Я чувствовала, что если я хочу, чтобы меня заказывали на сцены и чтобы добиться успеха, мне нужно было иметь большую грудь».