Главное за 1 января: гибель воина в Новый год, арест TAYANNA, повышение пенсий и новая опасность на улицах Киева

0

Модель потратила 1,3 миллиона гривен на увеличение груди и чуть не погибла: «Набрала вес, не могла дышать и постоянно спала»

Модель, которая также работает, как звезда фильмов для взрослых , впервые перенесла операцию в 2014 году, чтобы изменить ее 34B размер груди на 34F, но вскоре почувствовала давление, чтобы «выглядеть определенным образом».

Кармен объяснила: «Я чувствовала сильное давление, чтобы я выглядела определенным образом во время исполнения сцен в индустрии для взрослых. Я чувствовала, что если я хочу, чтобы меня заказывали на сцены и чтобы добиться успеха, мне нужно было иметь большую грудь».

Кармен Карма

Кармен Карма

Новые тарифы на газ, повышение пенсий, правила для Фопов и прививки: что изменилось для украинцев с 1 января 2022 года

_

Начиная с 1 января в Украине вырасли пенсии чернобыльцам и стипендии. Также стали обязательными кассовые аппараты, а вот для владельцев земли и недвижимости в новом году введут новые налоги. К сожалению, потребителей в 2022 году ждет очередное повышение тарифов на воду и газ.

Украинцы, фото: znaj.ua

Украинцы, фото: znaj.ua

TAYANNA рассказала, как ее арестовали в Италии, Сергей Притула повелся, как ребенок: «Мы попали на…»

«Как-то на гастролях в Италии, в Флоренции, мы с моим менеджером пошли гулять. И мы попали на огромную стену в центре города, где было много надписей, имен, слов и высказываний. Мы решили оставить что-то и от себя — написать свои имена. И нас арестовала полиция», — сказала TAYANNA.

TAYANNA, фото из собственных источников

TAYANNA, фото из собственных источников

В Новый год боевики коварно обстреливали позиции украинских защитников на Донбассе: погиб боец ВСУ

Прямиком с Донбасса, где украинские защитники продолжают охранять мир и спокойствие для сей страны, пришли очень печальные новости. Так, в пятницу, 31 декабря, в результате вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий ВСУ.

Военные, фото: ООС

Военные, фото: ООС

Украинцам вместо ровного катка «подсунули» лед, как старом советском дворике — никакого праздника: «Можно убиться…»

Киевляне и гости украинской столицы сильно возмущены состоянием площадки для катания на коньках, которую разместили на Контрактовой площади. Люди говорят, что лед на нем неровный и абсолютно не приспособлен для катания. Данный каток может быть опасен, ведь на такой поверхности можно споткнуться, упасть и травмироваться.

Каток на Контрактовой, фото: Facebook

Каток на Контрактовой, фото: Facebook

_


_