TVORCHI поделились лайфхаками для праздничного настроения

Ребята из группы TVORCHI дали несколько лайфхаков.
Участники группы TVORCHI – Андрей и Джеффри – создают праздничную атмосферу сами. Их «приемы» помогут и вам вдохновиться перед Новым годом.
Лайфхаки TVORCHI для новогоднего настроения
Саундпродюсер TVORCHI Андрей Гуцуляк признался 24 каналу, что задолго до Нового года включает рождественские песни, объедается мандаринами на год вперед и украшает дом к праздникам.
Я не жду определенного момента, создаю новогоднее настроение самостоятельно. Меня очень вдохновляет процесс украшения елки – это своеобразная медитация, особенно под новогодние треки,
– рассказал музыкант.
Он добавил, что, конечно же, просматривает предпраздничные фильмы. В этом плане Андрей незатейлив, он «проходится» по классике – «Один дома» или «Как Гринч украл Рождество».
При этом Джеффри для новогоднего настроения нужно несколько больше, чем мандарины и культовые рождественские комедии. За это отвечает прежде всего снег, а когда его нет, певец украшает елку под песни из праздничного плейлиста.
Чтобы иметь вдохновение, мне важно быть в ресурсе. Я создаю дома новогоднюю атмосферу – украшаю елку, включаю рождественские песни, иногда могу даже поставить на ноуте имитацию камина. А если на улице есть снег, мой новогодний «муд» автоматически взлетает до небес,
– делится вокалист.
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