TVORCHI поделились лайфхаками для праздничного настроения

Участники группы TVORCHI – Андрей и Джеффри – создают праздничную атмосферу сами. Их «приемы» помогут и вам вдохновиться перед Новым годом.





Лайфхаки TVORCHI для новогоднего настроения

Саундпродюсер TVORCHI Андрей Гуцуляк признался 24 каналу, что задолго до Нового года включает рождественские песни, объедается мандаринами на год вперед и украшает дом к праздникам.

Я не жду определенного момента, создаю новогоднее настроение самостоятельно. Меня очень вдохновляет процесс украшения елки – это своеобразная медитация, особенно под новогодние треки,

– рассказал музыкант.

Он добавил, что, конечно же, просматривает предпраздничные фильмы. В этом плане Андрей незатейлив, он «проходится» по классике – «Один дома» или «Как Гринч украл Рождество».

Напомним, для читателей 24 канала хитмейкеры из группы TVORCHI создали новогодний плейлист с лучшими рождественскими хитами всех времен. Слушайте песни, под которые ребята будут встречать 2022 год.

При этом Джеффри для новогоднего настроения нужно несколько больше, чем мандарины и культовые рождественские комедии. За это отвечает прежде всего снег, а когда его нет, певец украшает елку под песни из праздничного плейлиста.

Чтобы иметь вдохновение, мне важно быть в ресурсе. Я создаю дома новогоднюю атмосферу – украшаю елку, включаю рождественские песни, иногда могу даже поставить на ноуте имитацию камина. А если на улице есть снег, мой новогодний «муд» автоматически взлетает до небес,

– делится вокалист.

showbiz.24tv.ua