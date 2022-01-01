Когда загадывать желание в январе 2022 — минуты для исполнения желаний

Все мы знаем, как важно мечтать. Однако не многие догадываются, что существует определенное время для мечтаний. Мы расскажем, как загадать желание в 2022 году, чтобы оно точно сбылось.

Об этом сообщает сайт Rsute.

Есть такое понятие, как золотые минуты, которые помогают свершить самые прекрасные мечты не только на Новый год, а на протяжении целого месяца. Информация может дойти до Высших сил благодаря уменьшению сопротивления пространства и времени.

В структуру Земли, где собирается вся информация, энергетика и кармические долги, постоянно приходят пожелания. Они как по цепочке изо дня в день накапливаются, и какие-то воплощаются в реальность. Многие люди могут даже не осознавать, что они себе пожелали что-то хорошее или плохое в такие минуты, потому что не следят за своими мыслями.

Время, когда не требуется прилагать особых усилий для загадывания желаний, считают «золотой минутой». Именно столько времени открыт канал, через который Вселенная готова принять пожелания и изменить судьбу человека.

Например, нельзя говорить: «Не хочу болеть», потому что дойдет: «Хочу болеть». Нужно сказать: «Я здоровая». Если просить денег, то не говорить: «Хочу много денег», лучше сказать: «Моя зарплата 50 тыс. грн. (или больше) с такого-то месяца или числа».

В январе 2022 года золотые минуты наступят:

1 января – 1:01;

2 января – 2:01;

3 января – 3:01;

4 января – 4:01;

5 января – 5:01;

6 января – 6:01;

7 января – 7:01;

8 января – 8:01;

9 января – 9:01;

10 января – 10:01;

11 января – 11:01;

12 января – 12:01;

13 января – 13:01;

14 января – 14:01;

15 января – 15:01;

16 января – 16:01;

17 января – 17:01;

18 января – 18:01;

19 января – 19:01;

20 января – 20:01;

21 января – 21:01;

22 января – 22:01;

23 января – 23:01;

24 января – 24:01;

25 января – 01:25;

26 января – 01:26;

27 января – 01:27;

28 января – 01:28;

29 января – 01:29;

30 января – 01:30;

31 января – 01:31.

Ранее «Апостроф» писал о том, как правильно загадывать желания.