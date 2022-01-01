традиции, именины, что нельзя делать

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Новый год, начало нового финансового года и день мира — самые интересные события 1 января 

Праздники 1 января: традиции, именины, что нельзя делать

В григорианском календаре 1 января — первый день нового 2022 года. 

Какие праздники в Украине и мире

  • Новый год
  • Международный день похмелья
  • День выпускания хлопушек на свободу
  • День всемирных молитв о мире
  • Начало финансового года
  • День общего достояния
Праздники 1 января: традиции, именины, что нельзя делать

Фото: pixabay.com 

Новый год

Какие события произошли 1 января

  • 1 год — обрезание Господа нашего Иисуса Христа. Откровение Божьего имени человечеству.
  • 1788 год — основанная в 1785 году Джоном Уолтером английская газета The Daily Universal Register после 940 выпусков переименована в The Times.
  • 1700 год — введен Юлианский календарь.
  • 1993 год — распад Чехословакии.
  • 2002 год — появление наличного евро.
Праздники 1 января: традиции, именины, что нельзя делать

Фото: pixabay.com

Евро

Кто родился 1 января

  • 1879 год — английский романист Эдвард Форстер.
  • 1893 год — советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза Иван Панфилов.
  • 1895 год — американский политический деятель, первый директор ФБР (1924-1972) Джон Эдгар Гувер.
  • 1960 год — украинский политик и управленец Александр Шлапак.
  • 1961 год — украинский режиссер-документалист Александр Балагура.
  • 1967 год — украинский художник Василий Цимбалиста.
Праздники 1 января: традиции, именины, что нельзя делать

Фото: wikipedia.org

Портрет Э.М. Форстера работы Доры Каррингтон 

Народные и церковные праздники

В этот день православная церковь чтит память преподобного Илии Муромца Киево-Печерского — монаха Киево-Печерской лавры. Он жил в 12 веке, во времена Владимира Мономаха. И считается прототипом героя народного эпоса Ильи Муромца, которого считали избавителем Киева от татар. Мощи святого хранятся в Антониевых пещерах Киево-Печерской Лавры.

Традиции и обряды

В этот день празднуют Новый год. Его отмечали еще более трех тысяч лет назад. Поначалу праздник приходится на весеннее равноденствие, но в Древнем Риме был перенесен на 1 января. Предки 1 января выходили на прогулку и посвящали время мыслям о духовном.

Праздники 1 января: традиции, именины, что нельзя делать

Фото: pixabay.com 

День для раздумий на прогулке

Что нельзя делать

  • Выносить мусор.
  • Много трудиться.
  • Отмечать в старой одежде.
  • Ссориться.
  • Делать уборку. 

Приметы

  • Сильный ветер — к урожаю орехов.
  • Звездная ночь — к урожаю гороха, чечевицы и ягод.
  • Какое 1 января, таким будет июль.
  • Встретить 1 января первым мужчину — к удачному году.

У кого сегодня именины

Именины 1 января отмечают: Илья, Григорий, Тимофей.

Праздники 1 января: традиции, именины, что нельзя делать

Фото: pixabay.com

Именины 1 января

 