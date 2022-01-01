традиции, именины, что нельзя делать

Новый год, начало нового финансового года и день мира — самые интересные события 1 января
В григорианском календаре 1 января — первый день нового 2022 года.
Какие праздники в Украине и мире
- Новый год
- Международный день похмелья
- День выпускания хлопушек на свободу
- День всемирных молитв о мире
- Начало финансового года
- День общего достояния
Фото: pixabay.com
Новый год
Какие события произошли 1 января
- 1 год — обрезание Господа нашего Иисуса Христа. Откровение Божьего имени человечеству.
- 1788 год — основанная в 1785 году Джоном Уолтером английская газета The Daily Universal Register после 940 выпусков переименована в The Times.
- 1700 год — введен Юлианский календарь.
- 1993 год — распад Чехословакии.
- 2002 год — появление наличного евро.
Фото: pixabay.com
Евро
Кто родился 1 января
- 1879 год — английский романист Эдвард Форстер.
- 1893 год — советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза Иван Панфилов.
- 1895 год — американский политический деятель, первый директор ФБР (1924-1972) Джон Эдгар Гувер.
- 1960 год — украинский политик и управленец Александр Шлапак.
- 1961 год — украинский режиссер-документалист Александр Балагура.
- 1967 год — украинский художник Василий Цимбалиста.
Фото: wikipedia.org
Портрет Э.М. Форстера работы Доры Каррингтон
Народные и церковные праздники
В этот день православная церковь чтит память преподобного Илии Муромца Киево-Печерского — монаха Киево-Печерской лавры. Он жил в 12 веке, во времена Владимира Мономаха. И считается прототипом героя народного эпоса Ильи Муромца, которого считали избавителем Киева от татар. Мощи святого хранятся в Антониевых пещерах Киево-Печерской Лавры.
Традиции и обряды
В этот день празднуют Новый год. Его отмечали еще более трех тысяч лет назад. Поначалу праздник приходится на весеннее равноденствие, но в Древнем Риме был перенесен на 1 января. Предки 1 января выходили на прогулку и посвящали время мыслям о духовном.
Фото: pixabay.com
День для раздумий на прогулке
Что нельзя делать
- Выносить мусор.
- Много трудиться.
- Отмечать в старой одежде.
- Ссориться.
- Делать уборку.
Приметы
- Сильный ветер — к урожаю орехов.
- Звездная ночь — к урожаю гороха, чечевицы и ягод.
- Какое 1 января, таким будет июль.
- Встретить 1 января первым мужчину — к удачному году.
У кого сегодня именины
Именины 1 января отмечают: Илья, Григорий, Тимофей.
Фото: pixabay.com
Именины 1 января