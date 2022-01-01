традиции, именины, что нельзя делать

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Портрет Э.М. Форстера работы Доры Каррингтон

Народные и церковные праздники

В этот день православная церковь чтит память преподобного Илии Муромца Киево-Печерского — монаха Киево-Печерской лавры. Он жил в 12 веке, во времена Владимира Мономаха. И считается прототипом героя народного эпоса Ильи Муромца, которого считали избавителем Киева от татар. Мощи святого хранятся в Антониевых пещерах Киево-Печерской Лавры.

Традиции и обряды

В этот день празднуют Новый год. Его отмечали еще более трех тысяч лет назад. Поначалу праздник приходится на весеннее равноденствие, но в Древнем Риме был перенесен на 1 января. Предки 1 января выходили на прогулку и посвящали время мыслям о духовном.