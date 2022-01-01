Фахівці виявили продукт, здатний знизити рівень цукру на 35%

Вчені прийшли до висновку, що замінюючи картоплю і рис сочевицею, можна домогтися зниження рівня цукру в крові на 35%.

Нове дослідження показує, що недорогий зернобобовий продукт – сочевиця – може протистояти різким стрибкам цукру в крові.

Згідно з резюме дослідження, проведеного вченими з Гуелфського університету, “заміна картоплі сочевицею може посприяти зниженню рівня цукру в крові на 35 відсотків”.





Дослідники констатують, що зернобобові – це надзвичайно багата поживними речовинами їжа, і її споживання зменшує ймовірність хронічних захворювань, пов’язаних з неправильним регулюванням рівня глюкози.

На їхню думку, заміна половини порції крохмалистих гарнірів на сочевицю може значно поліпшити реакцію організму на вуглеводи, швидко розщеплюються на глюкозу і викликають зростання рівня цукру в крові.

Свої висновки вчені озвучили в публікації видання Journal of Nutrition. За їх словами, зернобобові, такі як сочевиця, можуть уповільнювати травлення і разом з цим уповільнюють вивільнення цукрів, що містяться в крохмалі, в кровотік – це знижує рівень глюкози в крові.

В експерименті дослідників люди замінювали частину свого гарніру з рису або картоплі на сочевицю. Робити так вчені рекомендують і іншим, особливо тим, хто схильний до передіабету або діабету 2 типу.

«Зернобобові містять компоненти, які інгібують ферменти, що беруть участь в абсорбції глюкози, а клітковина, що міститься в них, може стимулювати вироблення коротколанцюгових жирних кислот, також допомагають знижувати рівень глюкози в крові», – заявив керівник дослідження, професор Елісон Дункан.

ukrhealth