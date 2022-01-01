Православный календарь на 2022 год — когда отмечают церковные праздники, посты и поминальные дни

Верующие придерживаются всех церковных праздников. В такие дни они проводят время в церкви, вместе с Богом. Самые важные для них являются именно двунадесятые праздники, в такие моменты они молятся и просят всего наилучшего себе и всей своей семье. Также большое внимание верующие отдают Пасхе, которая в этом году приходится на 24 апреля, а Троица – 12 июня.

«Апостроф» подготовил список всех праздников по месяцам.

Двунадесятые праздники 2022

7 января — Рождество Христово.

19 января — Крещение Господне (Богоявление).

15 февраля — Сретение Господне.

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы.

19 августа — Преображение Господне.

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы.

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы.

27 сентября — Воздвижение Креста Господня.

4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Двунадесятые переходящие праздники 2022 года в православии

17 апреля — Вход Господень в Иерусалим(Вербное Воскресенье).

2 июня — Вознесение Господне.

12 июня — День Святой Троицы(Пятидесятница).

Великие церковные праздники 2022 года

14 января — Обрезание Господне(Святителя Василия Великого).

7 июля — Рождество Иоанна Предтечи.

12 июля — Апостолов Петра и Павла.

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи.

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы.

Православные посты на 2022 год

Великий пост 2022 — с 7 марта по 23 апреля.

Петров пост 2022 — с 20 июня по 11 июля.

Успенский пост 2022 — с 14 по 27 августа.

Рождественский пост 2022 — с 28 ноября 2022 по 6 января 2023.

Родительские субботы в 2022 году

Вселенская родительская суббота(мясопустная) — 26 февраля.

Суббота 2 седмицы Великого поста — 19 марта.

Суббота 3 седмицы Великого поста — 26 марта.

Суббота 4 седмицы Великого поста — 2 апреля.

Радуница в 2022 году — 3 мая.

Троицкая родительская суббота — 11 июня.

Димитриевская родительская суббота — 5 ноября.

Михайловская суббота — 19 ноября.

Далее предлагаем ознакомиться с праздниками, которые отмечаются согласно церковному календарю на 2022 год по месяцам.

Православный календарь на январь 2022 года

1 января — Память Ильи Муромца Киево-Печерского;

2 января — Праведного Иоанна Кронштадского, чудотворца;

4 января — Великомученицы Анастасии Узорешительницы;

6 января — Навечерие Рождества Христовa(Рождественский сочельник);

7 января — Рождество Христово;

;

; 7−17 января — Святки;

8 января — Собор Пресвятой Богородицы;

9 января — Апостола первoмученика и архидиакона Стефана;

10 января — День памяти 20 тысяч мучеников;

11 января — Преподобного Лаврентия Черниговского;

13 января — Святителя Петра Могилы, митрополита Киевского и Галицкого;

14 января — Обрезание Господне, святителя Василия Великого;

15 января — День памяти святого Серафима Саровского;

17 января — Собор 70 апостолов;

18 января — Невечерие Богоявления;

19 января — Крещенский сочельник;

20 января — Собор Иоанна Предтечи;

23 января — День памяти святителя Григория, епископа Нисского;

25 января — День памяти святой мученицы Татианы;

27 января — День равноапостольной Нины;

29 января — День поклонения честным веригам апостола Петра;

31 января — Память святителей Афанасия и Кирилла, преподобных Кирилла и Марии Радонежских.

Православный календарь на февраль 2022 года

1 февраля — Преподобного Макария Великого;

3 февраля — Преподобного Максима-исповедника;

4 февраля — День Святого апостола Тимофея;

6 февраля — Преподобной Ксении;

7 февраля — День иконы Божией Матери Утоли моя печали. Священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого;

12 февраля — Собор вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоана Златоуста;

13 февраля — Бессребренники мученики Кир и Иоанн и с ними мученицы Афанасия и дочери ее: Феодотия, Феоктиста и Евдоксия;

14 февраля — Седмица мытаря и фарисея(продлится по 20 февраля);

15 февраля — Сретение Господне и Спаса нашего Иисуса Христа;

18 февраля — Святителя Феодосия Черниговского, Елецко-Черниговской иконы Божей матери;

20 февраля — День Святого Парфения. Неделя про блудного сына;

25 февраля — Иверской иконы Божей Матери;

26 февраля — Вселенская родительская (мясопустная) суббота;

27 февраля — День Святого равноапостольного Кирилла(Словенского);

28 февраля — День Виленской иконы Божией Матери. Начало масленичной недели. Сырная сплошная седмица(продлится по 6 марта).

Православный календарь на март 2022 года

28.02−06.03 — Сырная неделя. Масляная;

1 марта — Мучеников Памфила, пресвитера, Валента, диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии;

3 марта — Святителя Льва I, папы Римского. Преподобного Космы Яхромского;

4 марта — Апостола от 70-ти Филимона и мученицы равноапостольной Апфии, апостола от 70-ти Архиппа;

5 марта — Преподобного Льва, епископа Катанского;

6 марта — Прощеное воскресенье. Окончание сырной седмицы;

7 марта — Начало великого поста;

13 марта — Торжество Православия;

15 марта — День Чудотворной иконы Божией Матери;

19 марта — Вселенская родительская суббота;

20 марта — День весеннего равноденствия. Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. Корецкой иконы Божией Матери Спутница грешных;

26 марта — Вселенская родительская суббота.

Православный календарь на апрель 2022 года

2 апреля — Вселенская родительская суббота;

3 апреля — Преподобного Иоанна Лествичника;

5 апреля — Преподобного Никона, игумена Киево-Печерского. Стояние Марии Египетской;

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы;

8 апреля — Собор Архангела Гавриила;

9 апреля — Похвала Пресвятой Богородицы(суббота акафиста);

10 апреля — Преподобный Иларион Новый(Пеликитский). Преподобной Марии Египетской. Радомишльской иконы Божией Матери;

16 апреля — Лазарева суббота;

17 апреля — Вербное воскресенье. Вход Господень В Иерусалим;

18 апреля — Страстная седмица(продлится по 24 апреля);

21 апреля — Великий(чистый) четверг(четверток). Воспоминание Тайной Вечери;

22 апреля — Великая пятница. Воспоминание Святых Страстей Иисуса Христа;

23 апреля — Великая суббота;

24 апреля — Пасха(Светлое Христово Воскресение);

25 апреля — Пасхальная(Светлая) седмица(продлится по 1 мая);

30 апреля — Преподобного Паисия Киевского.

Православный календарь на май 2022 года

1 мая — Антипасха (Красная горка). Апостола Фомы(Неверующего) Окончание Пасхальной(Светлой) седмицы;

3 мая — Радоница. День особого поминовения усопших;

6 мая — День Святого Георгия Победоносца;

8 мая — День святых жен-мироносиц. Апостола и Евангелиста Марка;

9 мая — Поминки умерших воинов;

14 мая — Священномученика Макария, митрополита Киевского;

15 мая — Неделя о расслабленном;

16 мая — преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского. Киево-Печерской иконы Божией Матери. Путивльской иконы Божией Матери;

18 мая — Преполовение Пятидесятницы;

20 мая — Вспоминание на небе появления Христа Господнего в Ерусалиме;

21 мая — День Иоанна Богослова;

22 мая — День Святого Николая. Неделя о самарянке. Святителя Николая;

23 мая — Апостола Симона Зилота. Киево-Братской иконы Божией Матери;

24 мая — День Святых Кирилла и Мефодия;

29 мая — Неделя о слепом.

Православный календарь на июнь 2022 года

2 июня — Вознесение Господне ;

3 июня — День царя Константина и матери его царицы Елены. День Владимирской иконы Божией Матери;

5 июня — Святых отцов I Вселенского Собора;

7 июня — Третье отыскание главы Иоана Предтечи. Святителя Инокентия Херсонского;

11 июня — Троицкая родительская суббота. Поминание усопших Святителя Луки Симферопольского;

12 июня — Троица(День Святой Троицы). Пятидесятница;

13 июня — День Святого Духа. Троицкая седмица(продлится по 19 июня);

19 июня — День всех святых. Окончание Троицкой седмицы;

20 июня — Петров пост(продлится по 11 июля);

22 июня — Кириллов день;

26 июня — Всех святых земли Украинской;

28 июня — Святителя Михаила, первого Митрополита Киевского и всей Руси-Украины.

Православный календарь на июль 2022 года

2 июля — Преподобного Паисия Великого;

6 июля — Празднование Владимирской(Вышгородской) иконы Божией Матери;

7 июля — Рождество Святого Иоанна Предтечи — крестителя Господня;

9 июля — День Тихвинской иконы Божией Матери;

12 июля — День Святых апостолов Петра и Павла;

15 июля — Возложение Честной Ризы Пресвятой Богородицы у Влахерне;

23 июля — Преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех украинских ченцов;

24 июля — День Святой княгини Ольги;

26 июля — День собора Архангела Гавриила;

28 июля — День Крещения Руси. День великого князя Владимира. Собор Киевских Святых;

29 июля — Священномученика Афиногена;

30 июля — Святогорской иконы Божией Матери.

Православный календарь на август 2022 года

2 августа — Ильин день;

4 августа — День Святой Марии Магдалины;

5 августа — Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери;

6 августа — День Бориса и Глеба;

7 августа — Успение праведной Анны, матери Богородицы;

9 августа — День великомученика Пантелеимона;

13 августа — Заговоры на Успенский пост;

14 августа — Медовый спас. Начало Успенского поста. Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня;

17 августа — Святых семи отроков Ефейских;

19 августа — Преображение Господне. Яблочный спас;

26 августа — Празднование в честь иконы Божией Матери Умягчение злых сердец. Преподобного максима;

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы;

29 августа — Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа. Празднование в честь иконы Божией Матери Феодоровской;

30 августа — Преподобного Алипия, иконописца Печерского. Печерской иконы Божией Матери.

Православный календарь на сентябрь 2022 года

10 сентября — Обретение мощей преподобного Иова Почаевского;

11 сентября — Усекновение главы Иоанна;

14 сентября — Освященное время Церкви: церковное новолетие;

15 сентября — Преподобных Антония и Феодосия Печерских;

17 сентября — Святителя Иосафа елгородского;

19 сентября — Воспоминание чуда Архистратига Михаила;

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;

27 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня;

29 сентября — Великомученицы Евфимии;

30 сентября — День Святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Православный календарь на октябрь 2022 года

2 октября — День памяти благоверного Игоря, князя Киевского и Черниговского;

3 октября — Мученика и споведника Михаила, князя Черниговского;

4 октября — Святителя Дмитрия Ростовского;

7 октября — Первомученицы Феклы;

9 октября — День Cвятого Тихона. Преставление Иоанна Богослова;

11 октября — Собор преподобных Отцов Киево-Печерских;

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы;

19 октября — Апостола Хомы;

21 октября — Преподобной Пелагии Антиохийской;

23 октября — Собор Волынских святых;

26 октября — Иверской иконы Божией Матери;

27 октября — Преподобного Николая;

30 октября — Пророка Божьего Осии, Андрея Критского;

31 октября — Апостола и Евангелиста Луки.

Православный календарь на ноябрь 2022 года

4 ноября — День Казанской иконы Божией Матери;

5 ноября — Дмитриевская родительская суббота. Апостола Якова;

6 ноября — Симферопольской иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость;

8 ноября — День великомученика Димитрия Солунского;

9 ноября — День преподобного Нестора Летописца Печерского;

10 ноября — День мученицы Параскевы. День преподобного Иова;

14 ноября — День иконы Божией Матери Одигитрия(Шуйской);

19 ноября — Михайловская поминальная суббота;

21 ноября — День собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных;

26 ноября — День Святого Иоанна Златоуста;

27 ноября — Заговенье на Рождественский пост. День Святого Григория Паламы;

28 ноября — Начало Рождественского поста(продлится по 6 января). День преподобного Паисия Величковского;

29 ноября — День Святого апостола и евангелиста Матфея.

Православный календарь на декабрь 2022 года

4 декабря — Введение во Храм Пресвятой Богородицы;

5 декабря — Благоверного князя Ярополка Владимиро-Волынского;

7 декабря — День Святой великомученицы Екатерины;

9 декабря — Освящение церкви великомученика Георгия в Киеве;

13 декабря — День Cвятого апостола Андрея Первозванного;

14 декабря — Пророка Наума;

17 декабря — День Святой Варвары;

18 декабря — Преподобного Саввы;

19 декабря — День Святого Николая Чудотворца;

22 декабря — День иконы Божией Матери Нечаянная Радость;

23 декабря — День Святого епископа Иоасафа;

25 декабря — День чудотворца Cвятого Спиридона Тримифунтского;

28 декабря — Собор Крымских святых;

30 декабря — День пророка Даниила и Святых отроков Анания, Азария и Мисаила.

Ранее «Апостроф» писал, что январе 2022 года украинцев ожидает множество православных праздников.