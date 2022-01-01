Православный календарь на 2022 год — когда отмечают церковные праздники, посты и поминальные дни

суббота, 01 января 2022, 16:21
Верующие придерживаются всех церковных праздников. В такие дни они проводят время в церкви, вместе с Богом. Самые важные для них являются именно двунадесятые праздники, в такие моменты они молятся и просят всего наилучшего себе и всей своей семье. Также большое внимание верующие отдают Пасхе, которая в этом году приходится на 24 апреля, а Троица – 12 июня.
«Апостроф» подготовил список всех праздников по месяцам.
Двунадесятые праздники 2022
- 7 января — Рождество Христово.
- 19 января — Крещение Господне (Богоявление).
- 15 февраля — Сретение Господне.
- 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы.
- 19 августа — Преображение Господне.
- 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы.
- 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы.
- 27 сентября — Воздвижение Креста Господня.
- 4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Двунадесятые переходящие праздники 2022 года в православии
- 17 апреля — Вход Господень в Иерусалим(Вербное Воскресенье).
- 2 июня — Вознесение Господне.
- 12 июня — День Святой Троицы(Пятидесятница).
Великие церковные праздники 2022 года
- 14 января — Обрезание Господне(Святителя Василия Великого).
- 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи.
- 12 июля — Апостолов Петра и Павла.
- 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи.
- 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы.
Православные посты на 2022 год
- Великий пост 2022 — с 7 марта по 23 апреля.
- Петров пост 2022 — с 20 июня по 11 июля.
- Успенский пост 2022 — с 14 по 27 августа.
- Рождественский пост 2022 — с 28 ноября 2022 по 6 января 2023.
Родительские субботы в 2022 году
- Вселенская родительская суббота(мясопустная) — 26 февраля.
- Суббота 2 седмицы Великого поста — 19 марта.
- Суббота 3 седмицы Великого поста — 26 марта.
- Суббота 4 седмицы Великого поста — 2 апреля.
- Радуница в 2022 году — 3 мая.
- Троицкая родительская суббота — 11 июня.
- Димитриевская родительская суббота — 5 ноября.
- Михайловская суббота — 19 ноября.
Далее предлагаем ознакомиться с праздниками, которые отмечаются согласно церковному календарю на 2022 год по месяцам.
Православный календарь на январь 2022 года
- 1 января — Память Ильи Муромца Киево-Печерского;
- 2 января — Праведного Иоанна Кронштадского, чудотворца;
- 4 января — Великомученицы Анастасии Узорешительницы;
- 6 января — Навечерие Рождества Христовa(Рождественский сочельник);
- 7 января — Рождество Христово;
;
- 7−17 января — Святки;
- 8 января — Собор Пресвятой Богородицы;
- 9 января — Апостола первoмученика и архидиакона Стефана;
- 10 января — День памяти 20 тысяч мучеников;
- 11 января — Преподобного Лаврентия Черниговского;
- 13 января — Святителя Петра Могилы, митрополита Киевского и Галицкого;
- 14 января — Обрезание Господне, святителя Василия Великого;
- 15 января — День памяти святого Серафима Саровского;
- 17 января — Собор 70 апостолов;
- 18 января — Невечерие Богоявления;
- 19 января — Крещенский сочельник;
- 20 января — Собор Иоанна Предтечи;
- 23 января — День памяти святителя Григория, епископа Нисского;
- 25 января — День памяти святой мученицы Татианы;
- 27 января — День равноапостольной Нины;
- 29 января — День поклонения честным веригам апостола Петра;
- 31 января — Память святителей Афанасия и Кирилла, преподобных Кирилла и Марии Радонежских.
Православный календарь на февраль 2022 года
- 1 февраля — Преподобного Макария Великого;
- 3 февраля — Преподобного Максима-исповедника;
- 4 февраля — День Святого апостола Тимофея;
- 6 февраля — Преподобной Ксении;
- 7 февраля — День иконы Божией Матери Утоли моя печали. Священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого;
- 12 февраля — Собор вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоана Златоуста;
- 13 февраля — Бессребренники мученики Кир и Иоанн и с ними мученицы Афанасия и дочери ее: Феодотия, Феоктиста и Евдоксия;
- 14 февраля — Седмица мытаря и фарисея(продлится по 20 февраля);
- 15 февраля — Сретение Господне и Спаса нашего Иисуса Христа;
- 18 февраля — Святителя Феодосия Черниговского, Елецко-Черниговской иконы Божей матери;
- 20 февраля — День Святого Парфения. Неделя про блудного сына;
- 25 февраля — Иверской иконы Божей Матери;
- 26 февраля — Вселенская родительская (мясопустная) суббота;
- 27 февраля — День Святого равноапостольного Кирилла(Словенского);
- 28 февраля — День Виленской иконы Божией Матери. Начало масленичной недели. Сырная сплошная седмица(продлится по 6 марта).
Православный календарь на март 2022 года
- 28.02−06.03 — Сырная неделя. Масляная;
- 1 марта — Мучеников Памфила, пресвитера, Валента, диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии;
- 3 марта — Святителя Льва I, папы Римского. Преподобного Космы Яхромского;
- 4 марта — Апостола от 70-ти Филимона и мученицы равноапостольной Апфии, апостола от 70-ти Архиппа;
- 5 марта — Преподобного Льва, епископа Катанского;
- 6 марта — Прощеное воскресенье. Окончание сырной седмицы;
- 7 марта — Начало великого поста;
- 13 марта — Торжество Православия;
- 15 марта — День Чудотворной иконы Божией Матери;
- 19 марта — Вселенская родительская суббота;
- 20 марта — День весеннего равноденствия. Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. Корецкой иконы Божией Матери Спутница грешных;
- 26 марта — Вселенская родительская суббота.
Православный календарь на апрель 2022 года
- 2 апреля — Вселенская родительская суббота;
- 3 апреля — Преподобного Иоанна Лествичника;
- 5 апреля — Преподобного Никона, игумена Киево-Печерского. Стояние Марии Египетской;
- 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы;
- 8 апреля — Собор Архангела Гавриила;
- 9 апреля — Похвала Пресвятой Богородицы(суббота акафиста);
- 10 апреля — Преподобный Иларион Новый(Пеликитский). Преподобной Марии Египетской. Радомишльской иконы Божией Матери;
- 16 апреля — Лазарева суббота;
- 17 апреля — Вербное воскресенье. Вход Господень В Иерусалим;
- 18 апреля — Страстная седмица(продлится по 24 апреля);
- 21 апреля — Великий(чистый) четверг(четверток). Воспоминание Тайной Вечери;
- 22 апреля — Великая пятница. Воспоминание Святых Страстей Иисуса Христа;
- 23 апреля — Великая суббота;
- 24 апреля — Пасха(Светлое Христово Воскресение);
- 25 апреля — Пасхальная(Светлая) седмица(продлится по 1 мая);
- 30 апреля — Преподобного Паисия Киевского.
Православный календарь на май 2022 года
- 1 мая — Антипасха (Красная горка). Апостола Фомы(Неверующего) Окончание Пасхальной(Светлой) седмицы;
- 3 мая — Радоница. День особого поминовения усопших;
- 6 мая — День Святого Георгия Победоносца;
- 8 мая — День святых жен-мироносиц. Апостола и Евангелиста Марка;
- 9 мая — Поминки умерших воинов;
- 14 мая — Священномученика Макария, митрополита Киевского;
- 15 мая — Неделя о расслабленном;
- 16 мая — преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского. Киево-Печерской иконы Божией Матери. Путивльской иконы Божией Матери;
- 18 мая — Преполовение Пятидесятницы;
- 20 мая — Вспоминание на небе появления Христа Господнего в Ерусалиме;
- 21 мая — День Иоанна Богослова;
- 22 мая — День Святого Николая. Неделя о самарянке. Святителя Николая;
- 23 мая — Апостола Симона Зилота. Киево-Братской иконы Божией Матери;
- 24 мая — День Святых Кирилла и Мефодия;
- 29 мая — Неделя о слепом.
Православный календарь на июнь 2022 года
- 2 июня — Вознесение Господне;
- 3 июня — День царя Константина и матери его царицы Елены. День Владимирской иконы Божией Матери;
- 5 июня — Святых отцов I Вселенского Собора;
- 7 июня — Третье отыскание главы Иоана Предтечи. Святителя Инокентия Херсонского;
- 11 июня — Троицкая родительская суббота. Поминание усопших Святителя Луки Симферопольского;
- 12 июня — Троица(День Святой Троицы). Пятидесятница;
- 13 июня — День Святого Духа. Троицкая седмица(продлится по 19 июня);
- 19 июня — День всех святых. Окончание Троицкой седмицы;
- 20 июня — Петров пост(продлится по 11 июля);
- 22 июня — Кириллов день;
- 26 июня — Всех святых земли Украинской;
- 28 июня — Святителя Михаила, первого Митрополита Киевского и всей Руси-Украины.
Православный календарь на июль 2022 года
- 2 июля — Преподобного Паисия Великого;
- 6 июля — Празднование Владимирской(Вышгородской) иконы Божией Матери;
- 7 июля — Рождество Святого Иоанна Предтечи — крестителя Господня;
- 9 июля — День Тихвинской иконы Божией Матери;
- 12 июля — День Святых апостолов Петра и Павла;
- 15 июля — Возложение Честной Ризы Пресвятой Богородицы у Влахерне;
- 23 июля — Преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех украинских ченцов;
- 24 июля — День Святой княгини Ольги;
- 26 июля — День собора Архангела Гавриила;
- 28 июля — День Крещения Руси. День великого князя Владимира. Собор Киевских Святых;
- 29 июля — Священномученика Афиногена;
- 30 июля — Святогорской иконы Божией Матери.
Православный календарь на август 2022 года
- 2 августа — Ильин день;
- 4 августа — День Святой Марии Магдалины;
- 5 августа — Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери;
- 6 августа — День Бориса и Глеба;
- 7 августа — Успение праведной Анны, матери Богородицы;
- 9 августа — День великомученика Пантелеимона;
- 13 августа — Заговоры на Успенский пост;
- 14 августа — Медовый спас. Начало Успенского поста. Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня;
- 17 августа — Святых семи отроков Ефейских;
- 19 августа — Преображение Господне. Яблочный спас;
- 26 августа — Празднование в честь иконы Божией Матери Умягчение злых сердец. Преподобного максима;
- 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы;
- 29 августа — Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа. Празднование в честь иконы Божией Матери Феодоровской;
- 30 августа — Преподобного Алипия, иконописца Печерского. Печерской иконы Божией Матери.
Православный календарь на сентябрь 2022 года
- 10 сентября — Обретение мощей преподобного Иова Почаевского;
- 11 сентября — Усекновение главы Иоанна;
- 14 сентября — Освященное время Церкви: церковное новолетие;
- 15 сентября — Преподобных Антония и Феодосия Печерских;
- 17 сентября — Святителя Иосафа елгородского;
- 19 сентября — Воспоминание чуда Архистратига Михаила;
- 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;
- 27 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня;
- 29 сентября — Великомученицы Евфимии;
- 30 сентября — День Святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Православный календарь на октябрь 2022 года
- 2 октября — День памяти благоверного Игоря, князя Киевского и Черниговского;
- 3 октября — Мученика и споведника Михаила, князя Черниговского;
- 4 октября — Святителя Дмитрия Ростовского;
- 7 октября — Первомученицы Феклы;
- 9 октября — День Cвятого Тихона. Преставление Иоанна Богослова;
- 11 октября — Собор преподобных Отцов Киево-Печерских;
- 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы;
- 19 октября — Апостола Хомы;
- 21 октября — Преподобной Пелагии Антиохийской;
- 23 октября — Собор Волынских святых;
- 26 октября — Иверской иконы Божией Матери;
- 27 октября — Преподобного Николая;
- 30 октября — Пророка Божьего Осии, Андрея Критского;
- 31 октября — Апостола и Евангелиста Луки.
Православный календарь на ноябрь 2022 года
- 4 ноября — День Казанской иконы Божией Матери;
- 5 ноября — Дмитриевская родительская суббота. Апостола Якова;
- 6 ноября — Симферопольской иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость;
- 8 ноября — День великомученика Димитрия Солунского;
- 9 ноября — День преподобного Нестора Летописца Печерского;
- 10 ноября — День мученицы Параскевы. День преподобного Иова;
- 14 ноября — День иконы Божией Матери Одигитрия(Шуйской);
- 19 ноября — Михайловская поминальная суббота;
- 21 ноября — День собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных;
- 26 ноября — День Святого Иоанна Златоуста;
- 27 ноября — Заговенье на Рождественский пост. День Святого Григория Паламы;
- 28 ноября — Начало Рождественского поста(продлится по 6 января). День преподобного Паисия Величковского;
- 29 ноября — День Святого апостола и евангелиста Матфея.
Православный календарь на декабрь 2022 года
- 4 декабря — Введение во Храм Пресвятой Богородицы;
- 5 декабря — Благоверного князя Ярополка Владимиро-Волынского;
- 7 декабря — День Святой великомученицы Екатерины;
- 9 декабря — Освящение церкви великомученика Георгия в Киеве;
- 13 декабря — День Cвятого апостола Андрея Первозванного;
- 14 декабря — Пророка Наума;
- 17 декабря — День Святой Варвары;
- 18 декабря — Преподобного Саввы;
- 19 декабря — День Святого Николая Чудотворца;
- 22 декабря — День иконы Божией Матери Нечаянная Радость;
- 23 декабря — День Святого епископа Иоасафа;
- 25 декабря — День чудотворца Cвятого Спиридона Тримифунтского;
- 28 декабря — Собор Крымских святых;
- 30 декабря — День пророка Даниила и Святых отроков Анания, Азария и Мисаила.
Ранее «Апостроф» писал, что январе 2022 года украинцев ожидает множество православных праздников.