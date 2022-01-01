Биті авто із США стали не по кишені українцям

Основними причинами подорожчання автомобілів з американських аукціонів є проблеми з логістикою та підвищений попит на нові автомобілі.

Источник: avtodream.org

Таким чином, доцільність покупки автомобіля з-за кордону, що включає транспортування машини через океан і оплату послуг посередника, ставиться під питання.





Про це повідомляє сайт UBR.

Так, за словами представників компаній, що займаються пригоном машин з аукціонів США, на сьогоднішній день купити такий автомобіль можна щонайменше за 10-12 тисяч доларів. Більше того, деякі моделі авто можуть коштувати навіть на 30% дорожче, ніж аналогічні нові машини із салону.

Оптові ціни на вживані авто за даними аукціону Manheim, єдиного в США, що реалізує цілі машини, за першу половину грудня зросли на 3,1% порівняно з попереднім місяцем. А за рік, у відсотковому співвідношенні, автомобілі подорожчали на 48,9%.

Причина та сама, що й у разі подорожчання уживаних авто у всьому світі: зниження обсягу випуску автовиробниками, дефіцит комплектуючих, у тому числі мікрочіпів, призвели до сильних затримок з постачанням машин від виробника в салон.

Крім того, на ціноутворення впливає те, що для придбання нового авто майбутньому власнику доведеться почекати від 4 до 7 місяців, оскільки на ці автомобілі утворюється черга. Тільки з цієї причини цінник на вживані автомобілі може підскочити майже на третину.

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Також подорожчало транспортування, оскільки багато морських портів закрито, а деякі локації для покупок уживаних авто стали недоступними.