Диетолог рассказала, что будет, если пить воду с лимоном натощак

Вода с лимоном, употребляемая утром натощак, полезна для похудения и очищения организма, рассказала в своем Instagram-блоге диетолог Елена Кален.

«Когда мы выпиваем лимонную воду на голодный желудок, стимулируется выброс желчи. Если в желудке осталась пища, съеденная минувшим вечером, то желчь и лимонный сок помогут ее переварить; также это способствует очищению кишечника от шлаков. А мы знаем: чем лучше очищается организм, тем эффективнее снижается вес», — говорит специалист.

Кроме того, вода с лимоном улучшает состояние кожи.

«В лимонной воде содержится очень много витаминов и антиоксидантов, которые участвуют в процессе разглаживания кожи и замедляют процесс ее старения. Вы сможете избавиться от мелких морщин и продлить свою молодость, особо ничего не делая», — обещает Елена Кален.

Также вода с лимоном помогает здоровью суставов. Она выводит из организма мочевую кислоту, которая с возрастом и из-за не всегда правильного питания может накапливаться в суставах и вызывать воспаления.

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«Еще вода с лимоном укрепляет иммунитет. Она компенсирует потерю витамина C, что помогает организму справляться с вирусами. Калий, содержащийся в напитке, поддерживает водно-солевой баланс в организме», — сообщает диетолог.

Тем не менее, есть противопоказания и у этого чудо-напитка.

«Воду с лимоном не стоит пить тем, у кого есть проблемы с желудком и кишечником или аллергия на лимон, — предупреждает эксперт. – Также чрезмерное потребление этого напитка может испортить эмаль зубов, поэтому чистите их после каждого выпитого стакана лимонной воды».

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