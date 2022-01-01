В Украине отменят акцизные марки на вина: как изменится цена

Скандальный налоговый закон №5600 предусматривает отмену акцизных марок для обычных (неигристых) вин и тестовых образцов алкогольных напитков – эти нововведения начнут действовать уже с 1 января 2022 года. Об этом пишет «Экономическая правда».

«Законом предусмотрено расширение перечня товаров, не подлежащих маркировке марками акцизного налога – тестовыми образцами алкогольных напитков и натуральными винами, без добавления спирта, крепость которых не превышает 15%», – заявляли в Раде.

По разъяснениям Государственной налоговой службы, речь идет об обычных (неигристых) винах и сброженных напитках, фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но при этом не превышает 15%. Обязательным условием также является ферментное происхождение этилового спирта, который содержит продукт.

Что касается тестовых образцов алкогольных напитков, подразумеваются не предназначенные для розничной продажи и ввозимые субъектами хозяйствования, имеющими оптовые лицензии, экземпляры для проведения исследований или испытаний, но не более 3 л каждого наименования.

«Речь не идет об отмене уплаты акциза, только о том, что у производителей отпадает необходимость закупать эту марку у налоговиков и клеить ее (если приклеили неправильно – это автоматически штрафные санкции от Налоговой)», – пояснил глава общественного союза «Ассоциация садоводов, виноградарей и виноделов Украины» Владимир Печко.

На сегодня в Украине обязательна маркировка акцизными марками для всех алкогольных напитков с содержанием этилового спирта свыше 8,5% объемных единиц, реализуемых в стране.

Ранее сообщалось, что в начале 2022 года в Украине увеличатся цены на алкоголь. Пиво крепостью в 8% подорожает на 2,1 грн.

Напомним, что Министерство экономики Украины предлагает увеличить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков.