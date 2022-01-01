Медведчук: Власть Зеленского вместо достижения мира на Донбассе идет по пути пещерной русофобии и антироссийской истерии

Власть президента Владимира Зеленского вместо достижения мира на Донбассе идет по пути пещерной русофобии и антироссийской истерии.

Об этом в интервью россми заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что нынешняя команда главы государства, вместо того, чтобы пойти по пути договоренностей и переговоров пытаются искать каких-то союзников на Западе, противопоставляя Запад России.

«Вы знаете, вот почему-то испорченная пластинка и испорченная линия поведения украинской власти ‒ я имею в виду Зеленского и его окружение. Они пытаются поднять на уши весь Запад, всех так называемых западных партнеров, чтобы они остановили Россию в якобы действиях, которые будут направлены на вторжение, на начало боевых действий и многое другое. И тут возникает вопрос: а может быть, надо было подумать и пойти по пути договоренности, чтобы этого, если даже у кого-то планируется, не произошло?» – задал риторический вопрос Медведчук.

Политик отметил, что путь, который выбрал Зеленский, ведет в никуда.