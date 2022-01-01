В США мощные пожары уничтожили более 500 домов, власти эвакуируют тысячи людей. Фото и видео

Американский штат Колорадо 30 декабря настигли страшные лесные пожары и сильнейший ветер. За сутки огонь уничтожил около 580 домов, несколько людей пострадали, из городов стали массово эвакуировать жителей.

Источник: www.obozrevatel.com

Возгорания начались из двух очагов в округе Боулдер. Местные подозревают, что в регионе «орудуют банды поджигателей», сообщает ВВС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).





Несмотря на предположения людей, местный шериф Джо Пэлл заявил, что причиной пожаров стали искры от линии электропередач и трансформаторов, поваленных сильным ветром на высохшую траву.

По его словам, за несколько часов пламя распространилось на площади примерно 650 гектаров и уничтожило более полтысячи домов. Порывы ветра достигали 128-160 км/ч.

«С таким пожаром нельзя бороться никак», – констатировал он, добавив, что сотрудники служб спасения «просто старались опережать пламя и убирать людей с его пути».

Пелл объявил в округе Боулдер режим чрезвычайного положения, что дало возможность задействовать в борьбе с пожарами Национальную гвардию.

В свою очередь губернатор штата Колорадо Джаред Полис заявил, что пламя за секунды охватывало участки, сопоставимые по площади с футбольными полями. В результате пожаров пострадали и были госпитализированы как минимум шесть человек.

Службы спасения Боулдера сообщают, что сначала было отдано распоряжение об эвакуации города Супериор, население которого составляет около 13 тысяч человек. Затем произведена эвакуация Луисвилла, где живет более 18 тысяч людей.

Очевидцы активно выкладывают в соцсети видеозаписи полыхающих домов и задымленных дорог.