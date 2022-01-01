Украина докупила COVID-лекарства с противоречивой репутацией: что известно о препарате

Дополнительные закупки осуществили по заказу Министерства здравоохранения Украины. На это потратили почти 25 миллионов гривен.

Внимание Эффективные способы, которые помогут держать иммунитет в тонусе

Соглашение подписали со швейцарской компанией-производителем препарата на дозакупку. Лекарства должны доставить до 1 марта 2022 года.

Так, 30 декабря предприятие договорилось о доставке:

2300 флаконов дозировкой 200 мл/10 мл за 21,3 миллиона гривен. Цена за единицу – 9 259 гривен;

840 флаконов дозировкой 80 мл/4 мл за 3,06 миллиона гривен. Цена за единицу – 3 650 гривен.

Общая стоимость товара составила 24,36 миллионов гривен.

Все, что известно о тоцилизумабе

Этот препарат относится к группе иммунодепрессантов. То есть он уменьшает активность иммунной системы. Его используют для лечения артритов различной тяжести.

Принцип действия тоцилизумаба Препарат действует на осложнение коронавируса, то есть, на воспаление, которое создает COVID-19. Он снижает гиперактивность иммунной системы, которая является причиной дыхательной недостаточности и тем самым помогает человеку не задохнуться. То есть он не влияет на сам вирус, поэтому для профилактики его принимать не нужно

В Италии и Китае еще в начале марта 2020 года заявили о положительном результате лечения больных коронавирусом препаратом против ревматоидного артрита тоцилизумаб (Tocilizumab) производства фармацевтической компании Roche. Но препарата тогда еще не было в официальных рекомендациях авторитетных источников.

Однако уже в октябре 2020 года в новом исследовании подтвердили эффективность тоцилизумаба против COVID-19. Результаты испытаний опубликовали в JAMA Internal Medicine. Данные показали: чуть более 27% пациентов с коронавирусом, которые находились в отделении интенсивной терапии и получали тоцилизумаб, умерли в течение месяца. Среди тех, кто не принимал препарата, эта доля составила 37%.

Внимание! Однако во время более мелких рандомизированных исследований ( здесь, здесь или здесь), исследователи пришли к выводу, что препарат снижает смертность COVID-19. Однако выборка была небольшой.