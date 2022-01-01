Тина Кароль рылась в мусорнике из-за денег, Владимир Дантес поддержал: «Могла позволить себе такое»

Тина Кароль всегда была известна своей скромностью и утонченостью. Лишь в последнее время милая дьявольская натура певицы стала прорываться наружу.

Доказетельством этого могут служить не только эпатажные клипы, яркий образ и чрезмерная открытость, но и некоторые секретные факты ее биографии.

Один из таких фактов она выложила, когда была в составе женской команды под руководством Леси Никитюк на шоу «Хто зверху».