Тина Кароль рылась в мусорнике из-за денег, Владимир Дантес поддержал: «Могла позволить себе такое»

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Тина Кароль всегда была известна своей скромностью и утонченостью. Лишь в последнее время милая дьявольская натура певицы стала прорываться наружу.

Доказетельством этого могут служить не только эпатажные клипы, яркий образ и чрезмерная открытость, но и некоторые секретные факты ее биографии.

Один из таких фактов она выложила, когда была в составе женской команды под руководством Леси Никитюк на шоу «Хто зверху».

Тина Кароль, скриншот с видео

Тина Кароль, скриншот с видео

Соперником Тины в конкурсе «Правда/ложь» был Владимир Дантес и ему предстояло выяснить, правду ли про себя расскажет певица.

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А Кароль таки заставила рты присутствующих раскрыться в немом удивлении.

«Я когда-то рылась в мусорке, меня видели люди и даже сняла камера. Эта правда?»

Дантес уверенно заявил, что это вполне может быть, ведь иногда хочется выпустить себя.

«Я тоже лазил в мусорниках и искал от сигарет эти штуки, чтоб делать брелоки. И думаю, может и у тебя такое было. Мне кажется правда. Я верю в тебя, что ты могла позволить себе такое».

И он оказался прав.

Владимир Дантес, фото Знай.ua

Владимир Дантес, фото Знай.ua

А вот история Тины оказалась вполне заурядной:

«Я не имела другой локации и мы отправились снимать клип на мусорнике.»

Напомним, что Тина Кароль «наплевала» на диету и объелась сотнями калорий на ночь.

Ранее мы соощали, что Тина Кароль согласилась пройти голой на публике, ее лысый друг доволен.

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