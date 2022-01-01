Тина Кароль рылась в мусорнике из-за денег, Владимир Дантес поддержал: «Могла позволить себе такое»

Соперником Тины в конкурсе «Правда/ложь» был Владимир Дантес и ему предстояло выяснить, правду ли про себя расскажет певица.
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А Кароль таки заставила рты присутствующих раскрыться в немом удивлении.
«Я когда-то рылась в мусорке, меня видели люди и даже сняла камера. Эта правда?»
Дантес уверенно заявил, что это вполне может быть, ведь иногда хочется выпустить себя.
«Я тоже лазил в мусорниках и искал от сигарет эти штуки, чтоб делать брелоки. И думаю, может и у тебя такое было. Мне кажется правда. Я верю в тебя, что ты могла позволить себе такое».
И он оказался прав.