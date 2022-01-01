В Кривом Роге мужчина залез на верхушку елки, установленной для горожан – видео

В Кривом Роге в новогоднюю ночь спасателям поступил необычный вызов. Их позвали спасать с елки мужчину, возомнившего себя «тигром». Житель города забрался на вершину елки, установленной на Ингульце.

Видео со смельчаком публикует «APnews».

Примечательно, что елка вращалась. Ее покоритель ничуть не испугался и с радостью махал рукой собравшейся публике.

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Отмечают, что мужчина спустился на землю до прибытия спасателей.

Сколько выпил любитель приключений – остается загадкой.

Ранее на Realist.online сообщалось, что в центре неподконтрольного Луганска на новогодней ярмарке праздничный фейерверк запустили прямо по горожанам.