Умерла легендарная актриса Бетти Уайт

Фильмография актрисы насчитывает более 110 ролей, она обладательница пяти премий Эмми. Сниматься Уайт начала в 1939 году.

В США в Лос-Анджелесе в возрасте 99 лет умерла легенда американского кино Бетти Уайт. Об этом сообщает Variety.





Сообщение о смерти актрисы поступило в полицию утром в пятницу, 31 декабря. Она умерла в четверг ночью в своем доме в Брентвуде.

«Несмотря на то, что Бетти было около 100 лет, я думал, что она будет жить вечно», — сказал агент и близкий друг Уайт Джефф Витжас.

Бетти Уайт была пятикратной обладательницей премии Эмми. Она начала сниматься в 1939 году. Фильмография актрисы насчитывает более 110 фильмов.

Ранее сообщалось, что советский, белорусский актер и режиссер Владимир Поночевный умер 29 декабря в возрасте 82 лет.