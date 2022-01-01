В Киеве 1 января загорелся киоск – спасатели рассказали о ночном пожаре – видео

В Киеве 2022 год начался с пожаров. После полуночи спасателям поступило сообщение о возгорании на площади Шевченко. Оказалось, что пожар возник на Минском проспекте (Оболонский район). Загорелся киоск.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Загорелся металлический киоск, огонь перекинулся на соседний МАФ. Как рассказали спасатели, в 01:13 пожар локализировали на площади 30 квадратных метров. Его ликвидировали в 01:17. Пожар уничтожил киоск с шаурмой и слабоалкогольными напитками.

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Видео инцидента опубликовал очевидец. «Киев Оперативный» предполагает, что в ларек мог попасть фейерверк.

Обошлось без жертв и пострадавших.

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