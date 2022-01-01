Вакцинация Украина — когда откроют центры вакцинации

Украинцев предупредили, что несколько дней в стране не будут работать центры вакцинации.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения в соцсети Facebook.

В ведомстве объяснили, когда возобновятся прививки от COVID-19. Так, центры и пункты вакцинации будут закрыты в течение двух дней: 1 и 2 января.

С понедельника, 3 января, вакцинация возобновится.

Контакты и список ближайших мест пунктов можно найти на сайте vaccination.covid19.gov.ua, добавляют в Минздраве.

Также в Министерстве напомнили о важности вакцинации, ведь она позволит оградить себя от тяжелых последствий коронавирусной болезни.

Ранее «Апостроф» сообщал, что 28 декабря в Киеве зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Специалисты утверждают, что этот вирус более заразен, чем штамм «Дельта», однако вакцинированные пациенты болеют в легкой форме.