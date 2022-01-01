Дієтолог порадила продукти для покращення пам’яті

Дієтологиня Анна Мелехіна розповіла, які продукти в раціоні допоможуть поліпшити пам’ять.

Харчування має важливий вплив на стан головного мозку. Саме тому одним із способів вирішення проблеми забудькуватості виступає коригування раціону.





За словами експерта, дослідження показали ефективність середземноморської дієти в цьому питанні. Так, в меню слід додати броколі, білокачанну капусту, листову зелень, темні ягоди (ожина, чорниця), а також жирну рибу (лосось, тунець, сардини і т.д.).

Однак, фахівчиня підкреслила, що не слід очікувати миттєвої дії такого раціону. Зміни в позитивну сторону відбуваються тільки при регулярному вживанні протягом місяців, років і десятиліть.

ukrhealth