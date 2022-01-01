Эволюция коронавируса: Омикрон наносит меньше вреда легким, чем другие штаммы COVID-19

Это показали новые исследования ученых из Гонконга. Их провели на животных (на мышах и хомяках).

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Какие органы поражает Омикрон

В целом, ученые показали, что Омикрон вызывает менее опасные инфекции в легких. Между тем недуг влияет только на нос, горло и трахею.

В то время как испытания показали, что предыдущие варианты коронавируса вызвали рубцы в легких и серьезное затруднение дыхания.

Омикрон распространяется в легких гораздо медленнее,

– подчеркнули ученые.

Как это вычислили

Так, ученые заразили животных штаммом Омикрон. Они выяснили, что их легкие были менее повреждены, чем у тех, кому вводили другие штаммы. Вместе с тем Омикрон довольно быстро распространяется в верхних дыхательных путях.

Ученые изучали и образцы тканей людей. И тоже обнаружили, что Омикрон размножается медленно в легких.

С чем это связано

Ученые отметили, что на оболочке легочных клеток содержится белок TMPRSS2. Он помогает вирусам проникать внутрь легких. В случае с Омикроном этот белок взаимодействует слабее (по сравнению, например, со штаммом Дельта).

Коронавирус эволюционирует

Эти исследования показывают, что так происходит эволюция коронавируса. Она направлена на то, что, размножаясь в верхних дыхательных путях, у вируса больше шансов попасть в здоровый организм воздушно-капельным путем. Однако течение болезни будет проходить легче.

Что известно о штамме Омикрон

Его уже обнаружили более чем в 100 странах мира. Исследователи полагают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации.

При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал больше 30 раз.

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

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