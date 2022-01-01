Юрий Галушкин стал командующим Сил терробороны ВСУ — биография и фото

Президент Владимир Зеленский своим указом назначил генерала Юрия Галушкина на должность командующего Силами территориальной обороны ВСУ.

Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

Назначение на высокую должность состоялось 1 января 2022 года.

Как известно, после Нового года в Украине вступает в силу Закон Украины «Об основах национального сопротивления», в котором прописано, что ведущая роль в организации и выполнении задач терробороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.

Генерал Юрий Галушкин является опытным боевым офицером. Командующий Силами терробороны ВСУ участвовал в международной миротворческой операции в Косово, участвовал в боевых действиях на Донбассе и исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками.

С 2019 года Юрий Галушкин занимал должность главного инспектора Министерства обороны Украины, а в середине 2020 года генерала назначили заместителем главного инспектора.

Помимо этого, боевой генерал ВСУ за мужество и профессионализм, а также за участие в боевых действиях на Донбассе, награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней.

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