Дієтолог розповіла, який напій врятує печінку від руйнування

За словами дієтолога Кортні Д’Анджело, натуральна якісна кава може врятувати печінку від руйнування. Про це вона розповіла виданню EatThis, Not That.

Вживання кави, як зазначає фахівець, певною мірою знижує ризик розвитку цирозу та жирового гепатозу.





– Кава здатна знизити кількість жиру, що накопичився в печінці, і підвищити кількість захисних антиоксидантів, що допомагає запобігти пошкодженню клітин, – розповіла дієтолог.

Крім того, кава може перешкоджати рубцювання тканини печінки, що знижує ризик цирозу.

Д’Анджело підкреслює, що йдеться про чорну натуральну каву без жодних добавок і підсолоджувачів.

Як раніше повідомили британські медики, вживання 3-4 чашок кави на день знижує ризик розвитку хронічних хвороб печінки на 20%. Це було зафіксовано при роздільному вивченні розчинної кави, меленої та кави без кофеїну

Печінка – “мовчазний” орган, на ранніх стадіях захворювання себе зазвичай не виявляє. Жирна їжа, надлишок рафінованих вуглеводів, надмірне споживання фруктози – потенційні вбивці цього найважливішого органу.

wworld.com.ua