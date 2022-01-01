Ученые назвали продукты, спасающие от деменции

Ученые выяснили, какие сочетания продуктов оказывают благотворное влияние на мозг, позволяя сохранить здравый ум в старости, а какие повышают риск деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology Американской академии неврологии.

Не секрет, что многие люди, привыкая к определенной диете, употребляют в течение долгих лет один и тот же набор продуктов питания.

Французский ученый Сесилия Самьери (Cécilia Samieri) вместе с коллегами из Университета Бордо решила выяснить связь устойчивых сочетаний продуктов — так называемых пищевых сетей — с риском развития деменции в старости.

«Существует сложная взаимосвязанность продуктов в рационе человека, и важно понимать, как эти пищевые сети могут влиять на мозг, потому что диета может быть многообещающим способом предотвращения деменции», — приводятся в пресс-релизе Американской академии неврологии слова доктора Самьери.

В исследовании, которое началось пять лет назад, участвовали 627 пожилых людей со средним возрастом 78 лет. У 209 из них была деменция, а у 418 — нет. В начале исследования участники заполнили опросник, в котором указали, какие продукты они употребляли в течение последнего года и как часто — от одного раза в месяц до четырех раз в день. После этого за ними наблюдали и каждые два-три года проводили медицинские осмотры.

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Результаты исследования показали, что у людей, чьи рационы состояли в основном из мяса с высокой степенью переработки, крахмалистых продуктов, таких как картофель, и закусок, печенья и пирожных, быстрее развивалась деменция, чем у людей, которые употребляли более здоровые и разнообразные продукты питания.

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