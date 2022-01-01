Ученые расшифровали геном вируса герпеса

Немецкие и британские биологи расшифровали геном вируса простого герпеса, который оказался намного сложнее, чем считалось ранее. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

Вирус простого герпеса типа 1 (ВПГ-1) — едва ли не самый распространенный среди людей вирус. По разным данным, вирусом ВПГ-1 заражены от 60 до 95 процентов всего взрослого населения мира.

При попадании в организм человека вирус простого герпеса сохраняется там на всю оставшуюся жизнь. Он может никак не заявлять о себе в течение длительного времени, становясь активным только при особых обстоятельствах, таких как ослабление иммунной системы, переохлаждение, нервный стресс и некоторых других.

У большинства людей ВПГ-1 проявляется в виде сопровождающихся неприятным зудом высыпаний на губах или под носом, называемых в народе «губной простудой». Но в отдельных случаях инфекции, связанные с этим вирусом, могут иметь серьезные последствия. Например, ВПГ-1 может вызывать герпетический энцефалит, который часто приводит к необратимому повреждению мозга, или опасную для жизни пневмонию у пациентов в отделениях интенсивной терапии.

До сих пор ученые предполагали, что геном вируса ВПГ-1 не такой сложный и в нем имеется около 80 так называемых открытых рамок считывания (ORF) — последовательностей нуклеотидов в составе ДНК, потенциально способных кодировать белок.

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Результаты нового исследования, которое провели немецкие и британские генетики, показали, что их намного больше, а именно — 284. Это увеличение числа ORF связано с тем, что ученым удалось идентифицировать сотни новых вирусных транскриптов — молекул РНК, образующихся в результате транскрипции — экспрессии соответствующего гена или участка ДНК.

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