Прогноз погоды на 1 января

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В субботу, 1 января, в Украине ожидается дождливая погода. При этом температура воздуха будет плюсовой, незначительный минус только ночью в восточных и местами северных областях. Дождь прогнозируюется абсолютно на всей территории страны, от слабого до приличного, а где-то и вовсе с мокрым снегом.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных областях – от +5 до +8 градусов, ночью температура будет держаться в переделах от +2 до +6 градусов.

В центральных областях температура днем от +3 до +7 градусов, ночью – от 0 до +4 градусов.

В северных областях в этот день температура воздуха днем будет держаться в пределах от +1 до +7, ночью – от -3 до +4 градусов.

В восточных регионах – днем от +1 до +5, ночью – от -5 до +3. На юге температура воздуха – от +3 до +8 градусов днем, ночная – до +4 градусов.

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Погода на 1 января, фото Укргидрометцентр

Погода на 1 января, фото Укргидрометцентр

Народный прогноз погоды на 1 января в Украине

В этот день почитается память святого Бонифатия. Народная примета гласит: «Каков первый день января, таков и первый день лета». Принято было считать, если первый день в году веселый (счастливый), то и год будет таким же (и наоборот). На погоду в этот день указывали птицы: если синички с утра пищат — к морозу, если воробьи нахохлились, следует ожидать непогоды. Также в старину заметили, если утром густой иней на деревьях, то год будет урожайным.

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