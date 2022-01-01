Прогноз погоды на 1 января

В субботу, 1 января, в Украине ожидается дождливая погода. При этом температура воздуха будет плюсовой, незначительный минус только ночью в восточных и местами северных областях. Дождь прогнозируюется абсолютно на всей территории страны, от слабого до приличного, а где-то и вовсе с мокрым снегом.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных областях – от +5 до +8 градусов, ночью температура будет держаться в переделах от +2 до +6 градусов.

В центральных областях температура днем от +3 до +7 градусов, ночью – от 0 до +4 градусов.

В северных областях в этот день температура воздуха днем будет держаться в пределах от +1 до +7, ночью – от -3 до +4 градусов.

В восточных регионах – днем от +1 до +5, ночью – от -5 до +3. На юге температура воздуха – от +3 до +8 градусов днем, ночная – до +4 градусов.