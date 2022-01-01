В Украину привезли 16 бронированных Tatra для систем залпового огня

Шепетовский ремонтный завод» получил партию шасси Tatra от чешской Excalibur Army для РСЗО «Буревий»

Источник: auto.24tv.ua

На ГП «Шепетовский ремонтный завод» прибыла партия шасси Tatra для выпуска новой украинской 220-мм реактивной системы залпового огня «Буревий».

Знание Defense Express получило эксклюзивные фото с оборонного предприятия с новыми Tatra T815-7 в колесной формуле 8х8. Речь идет о первой партии в количестве 16 машин, принятых специалистами компании «Укрспецэкспорт» у чешского производителя Excalibur Army и поступающих на предприятие.





Эти шасси были специально доработаны чешской компанией Excalibur Army с учетом установки на нее направляющих и системы управления огнем РСЗО «Буревий», которые были сформированы Центральным НИИ вооружения и военной техники ВСУ.

Наработки ЦНИИ ОВТ ВСУ, собственно, и стали основой для создания нового проекта, который уже реализован чешской Excalibur Army в части создания платформы с уникальной защищенной кабиной — с максимально комфортными условиями для работы боевого расчета в различных условиях эксплуатации.

Стоит отметить, что шасси Tatra были выбраны Минобороны в качестве унифицированного решения для всех тяжелых артиллерийских, реактивных, ракетных и ряда вспомогательных систем. Это стало возможным благодаря тому, что шасси T815-7 в колесной формуле 8х8 имеет большой запас грузоподъемности, который составляет до 24,5 тонн.

В частности, на этом чешском шасси уже размещен весь береговой комплекс «Нептун» и мобильный многофункциональный радиолокационный комплекс «Минерал-У». Также именно Tatra должна стать платформой для высокоточной ракетной системы “Ольха”, которая сейчас размещается на шасси МАЗ-7310.

Кроме того, именно шасси Tatra используется в САУ Dana-M2 от Excalibur Army, которая прошла функциональные испытания в Вооруженных Силах Украины в 2021 году и уже три года подряд находится в государственном оборонном заказе как образец, крайне необходимый для усиления боевого потенциала арткомпоненты Сухопутных войск .