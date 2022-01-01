Кому повезет в январе 2022 года — гороскоп Козерог, Рыбы

Январь – не просто месяц, который сопровождается многочисленными церковными праздниками, но и месяц, когда можно начать жизнь с чистого листа. Такой себе период написания планов на весь год.

Астрологи решили выяснить, каким знакам Зодиака повезет в 2022 году. Два знака покажут удачный старт нового года.

Об этом сообщает Ufatime.

Козерог

Вы удивитесь, какая мощнейшая поддержка от друзей и близких придёт к вам в январе 2022 года. Благодаря участию таких людей вы сможете достичь очень многого. В начале месяца одолеет сильное желание совершить какую-то крупную покупку. Но не стоит ему поддаваться, звёзды предупреждают, что приобретенный вещь будет или бракованный, или скоро вам разонравится.

Свободные Козероги смогут завязать романтические отношения с человеком, у которого уже есть семейное прошлое. Чтобы установить контакт с его детьми, потребуется много времени и внимания.

В начале января здоровье Козерогов будет в отличном состоянии. Вас обойдут стороной обострения хронических заболеваний.

Рыбы

В январе звёзды дадут вам замечательную возможность доказать другим и себе то, что вы на самом деле способны на многое. Это не значит, что нужно подстраиваться под окружающих. Вы уверенно сможете диктовать правила там, где выгодно вам, а не другим. Гороскоп к вам благосклонен и поможет в любых новых начинаниях, главное — не терять уверенностью.

Январь — это прекрасное время для заключения брака или начала совместного сожительства. Также это время романтических знакомств, высока вероятность, что вы встретите свою судьбу во второй и третьей декаде месяца. Также окружающие заметят вашу повышенную сексуальность.

Во второй декаде января заметно возрастет шанс получить хорошую работу или быть оцененным по достоинству. Вы сумеете добиться расположения коллег, партнеров и руководства. Звёзды будут к вам благосклонны, вы сможете получить практически всё, что захотите. В этом вам поможет ваша хитрость и где-то даже лесть.

Ранее «Апостроф» писал, какие знаки Зодиака станут счастливчиками в январе.