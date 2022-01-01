В Бразилии работник кафе избил стулом грабителя (ВИДЕО)

Прибывшим на место ограбления полицейским пришлось сдерживать разъяренных посетителей кафе, которые пытались избить грабителя.

В Бразилии в воскресенье, 26 декабря, работник кафе ударил грабителя стулом и помог задержать его на глазах у посетителей. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в муниципалитете Бруски, штат Санта-Катарина. В кафе вошел мужчина в мотоциклетном шлеме и сразу же направился к кассе. Он вытащил нож и потребовал деньги. В кафе находились около десятка посетителей, в том числе и дети.

Один из сотрудников увидел, что происходит ограбление, схватил стул и избил злоумышленника. Работникам заведения удалось повалить налетчика и задержать его.

Прибывшим полицейским пришлось сдерживать разъяренных посетителей, которые пытались избить грабителя.

Никто из сотрудников и посетителей кафе не пострадал. Грабитель провел ночь в больнице и утром был арестован.