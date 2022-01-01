Бритни Спирс начала новую жизнь: певица перестала быть затворницей

Бритни Спирс утверждает, что она, освободившись от опеки отца, чувствует себя счастливой, как никогда, и начинает новую жизнь. После того, как в ноябре этого года Бритни удалось, наконец, добиться отмены «рабства», как она называла последние 13 лет своей жизни под опекой отца, она получила возможность распоряжаться собственной жизнью – в том числе и в каждодневном плане. И теперь Спирс, после многолетнего перерыва, начала регулярно появляться на публике, ведь ей не нужно теперь для этого вымаливать разрешение у своего отца. Бритни почувствовала себя свободной: только за последние несколько дней ее дважды видели за пределами дома в Лос-Анджелесе.





В первый раз она посетила выставку иммерсивного искусства вместе с сыновьями и своим женихом Сэмом Асгари. Вся компания провела там время с большим удовольствием, причем, как можно было убедиться на видео, отснятом во время мероприятия, Сэм нашел отличный контакт со своими будущими пасынками – 16-летним Шоном Престоном и 15-летним Джейденом Джеймсом.

А на следующий день Бритни и Сэм, уже вдвоем, посетили поздно вечером модный в Лос-Анджелесе ресторан — Catch. Поскольку это место любимо многими знаменитостями, здесь регулярно дежурят папарацци. Естественно, они засняли и Спирс с Асгари. Как видно на фото, опубликованных, в частности, в издании Daily Mail, Бритни появилась в ресторане в мини-платье бледно-розового цвета. Экстремально короткая юбка позволила ей показать подтянутые ножки, а облегающий фасон наряда — заметно постройневшую фигуру.